Reincidencia en robos a escuelas les 'pega' fuerte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los robos a planteles educativos han disminuido en comparación a ciclos escolares anteriores, pero la reincidencia en algunas escuelas es el principal problema, pues hay casos donde han robado hasta doce veces.



En lo que va del ciclo escolar se han recibido 132 denuncias de los planteles del estado, de los cuales 60 son en Hermosillo hasta el último corte el 12 de marzo, informó el coordinador de salud y seguridad escolar de la SEC.



César Romo detalló que aunque se reciba un número de denuncias, no todos son robos, pues hay ocasiones que se clasifican como daños, en el caso de la capital del Estado en este ciclo se han registrado 43 robos y 17 daños.



"En 2015 tuvimos 395 denuncias, en 2016 fueron 408 y en lo que va de este ciclo tenemos 132 en todo el Estado, el problema es más de percepción porque la mayoría de los robos se cometen en los mismos planteles", dijo.



Los robos a los planteles educativos se focalizan principalmente en el cuadrante del Norponiente de la ciudad, aseveró, colonias como Solidaridad, Villa Verde, Pueblitos, La Cholla y Las Ladrilleras son las más recurrentes.



AFECTAN A KINDERS



Los jardines de niños son los planteles que más sufren atracos, recalcó, en esta zona son doce escuelas que presentan mayor incidencia, tal es el caso del preescolar Margarita Gómez Palacios que ha sufrido doce robos en los últimos seis meses.



María Guddelia Ybarra, directora de este preescolar, mencionó que desde el 14 de febrero de 2016 hasta el 24 de diciembre, los ladrones visitaron el kínder en 15 ocasiones en los que se robaron laptops, impresoras y hasta las bolsitas de dulces de los alumnos.



"Lo que más nos ha perjudicado son los daños que causan a las instalaciones, las rejas, dañan las cerraduras, las ventanas, los vidrios y es una gran inversión para reparar esos daños", indicó.



Los principales artículos que sustraen de los planteles educativos son aquellos de fácil venta, agregó, como cableado, malla ciclónica, llaves de agua, tapaderas de registro y en menor número, material lúdico, proyectores, pantallas, laptops y equipos de sonido.



NO LOS PARAN



A pesar de programas como las brigadas de seguridad escolar y escuela activa de la Secretaría de Educación o Escudo Ciudadano, de la Policía Municipal, los robos en los planteles son constantes y el disgusto de padres y docentes es mayor.



"Dentro de la ley y el reglamento de seguridad escolar vienen las figuras de las brigadas de seguridad escolar y programas, la integran personal docente, padres de familia, alumnos y vecinos del sector estamos involucrando transversalmente a la comunidad escolar", comentó César Romo.



Según datos de la SEC estos comités están presentes en el 95% de los planteles de Sonora, pero en sólo 220 hay brigadas de seguridad, de las cuales son 62 en Hermosillo, focalizadas en zonas de alto índice delictivo.



TRÁMITES TARDADOS



Aunque todas las escuelas cuentan con seguro para reparación de daños y artículos robados, los directores de los planteles comentaron que son trámites engorrosos que tardan hasta cuatro semanas.



"Van cuatro fines de semana seguidos que nos roban, no habían terminado de arreglar el cableado que se llevaron en el segundo robo y ya nos robaron dos veces más, son muchas vueltas, con las denuncias y lo del seguro", informó Elizabeth Yee Ortiz, directora de la Escuela Primaria Manuel González Franco.



Padres de familia, docentes y alumnos resultan los principales afectados, pues a pesar de los programas preventivos, los atracos se siguen presentando y han hallado en las manifestaciones y bloqueos la medida para crear presión ante autoridades.