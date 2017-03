Reportan calle en mal estado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Villa de Seris reportaron el mal estado de la avenida Primera por la gran cantidad de baches y azolve que presenta y ha provocado molestias entre los automovilistas.



Desde la calle Zaragoza hasta el bulevar Solidaridad, los residentes reportaron que el sector luce como campo minado y al ser una rúa muy transitada se han presentado algunos problemas con los conductores.



"Es una calle muy transitada, los carros pasan muy rápido y como está llena de hoyos a veces caen, de seguro algunos se han ponchado porque se escucha cuando caen en los hoyos, le tienen que andar sacando la vuelta", comentó la vecina María del Carmen.



Los residentes de esta colonia mencionaron que el pavimento de esta calle no fue colocado correctamente, pues es una capa muy delgada que frecuentemente presenta cuarteaduras y baches.



"A cada rato vienen a tapar baches, pero ese no es el chiste, no pavimentaron bien y nomás llueve y se hacen los hoyos grandes, necesitan arreglar bien, no nomás venir a parchar y parchar", recalcó.