Tiene Unión de Usuarios aumento en solicitudes para la tarifa social

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Unión de Usuarios registró un incremento de solicitudes de ciudadanos que desean obtener la tarifa social en el cobro del servicio de agua en el verano, reveló Ignacio Peinado Luna.



El presidente de la asociación manifestó que en la temporada de calor aumenta en un 50% este tipo de ayuda debido a que existe un mayor consumo del vital líquido.



A pesar de que hace días se tuvieron tiempos cálidos, Peinado Luna indicó que no se tuvo una gran demanda por el apoyo, ya que los meses donde inician este tipo de solicitudes son mayo y junio.



Estos días que hizo calor casi no hubo personas que se acercaran a buscar tarifa social en el servicio del agua, esto ya que están los meses de calor, indicó.



El líder de la unión de usuarios comentó que durante estas semanas acuden alrededor de 10 personas a la semana, debido a que su consumo no es tan alto y por ello no se les ha dificultado pagar este servicio.



EL EXHORTO



Exhortó a los ciudadanos tener un consumo responsable en el agua como también verificar las tuberías para en caso de tener fugas internas resolverlas y evitar un excesivo cobro.



La mayor parte de las quejas por parte de personas que acuden a la Unión de Usuarios se debe a los altos costos que posteriormente se vuelven difíciles de pagar.