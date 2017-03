Quedan impunes 98.65% de robos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los robos de casa, vehículo y comercio en Hermosillo registraron un total de 19 mil 393 casos durante el año pasado y un 98.65% de esos delitos quedan en la impunidad.



La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) registró 19 mil 393 reportes de los tres tipos de robos, pero ante la Procuraduría General de Justicia se denunciaron 4 mil 461 delitos y al Supremo Tribunal de Justicia sólo se consignaron 263 casos, es decir, el 1.35% del total de los reportes.



Dichas cifras indican que a diario 53 personas llamaron a la línea de emergencia para reportar un robo, 28 ciudadanos al día interpusieron un reporte de robo en vivienda, 11 de automóvil y 13 por atraco en negocio.



Especialistas en temas de urbanidad, sociología, sicología, justicia, criminología y mediación atribuyen este delito a causas multifactoriales; pero los ciudadanos responsabilizan a las autoridades.



"Los dos más grandes problemas de México han sido y son la impunidad y la corrupción. Y la mayor impunidad se da en los procesos de justicia", señala Germán Palafox Möyers, del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública.



Los principales motivos por los cuales las víctimas de robo y otros delitos en Hermosillo no denuncian, son circunstancias atribuibles a la autoridad, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2016 realizada por el Inegi.



El documento señala que el 33% de la población víctima de un delito considera la denuncia como pérdida de tiempo y un 16.6% desconfía de la autoridad.



"De las 4 veces que entraron a mi casa a robar, además de otras ocasiones en las que me han asaltado, sólo denuncié una vez porque la respuesta de la Policía fue nula...", expresa Rosa María, víctima de robo al Norponiente de la ciudad. Ya no confió en la autoridad", expresa Rosa María, víctima de robo residente del sector Poniente de la ciudad.