Lamenta Vigilantes del Transporte situación que atraviesa Sonora Ciudadana

Como lamentable consideró Alfonso López Villa, coordinador de Vigilantes del Transporte, la situación que se presenta al interior de Sonora Ciudadana, organización que sufre una crisis ante la posible salida o destitución de su directora ejecutiva, Leticia Cuesta Madrigal."Teníamos mesas de trabajo con ellos, ahorita estamos en la incertidumbre y no sabemos lo que va a pasar", dijo, "es muy lamentable lo que está pasando de que una cuestión interna de Sonora Ciudadana esté afectando o que alguien esté tratando de afectar la asociación".Manifestó que las organizaciones no gubernamentales deben de cuidar la credibilidad y sobre todo la esencia ciudadana, que sea apartidista."Que no esté cargada o que no estén grupos políticos tratando de influir en el trabajo interno de esa asociación, alguien y no sabemos quién está tratando de influir en las decisiones de Sonora Ciudadana", destacó López Villa.¿Afectará esta situación a otras organizaciones?, se le preguntó."No, en el caso de nosotros no afectará, hemos sido claros, sí hemos tenido invitaciones de partidos, pero hemos marcado la raya y no nos vamos a involucrar".La organización Sonora Ciudadana tendrá un relevo en su dirección ejecutiva, luego de la decisión que tomara la Asamblea General de Asociados, decisión y razones que dio a conocer la tarde de ayer en un comunicado de prensa.“El inicio del procedimiento legal para la revocación de los poderes otorgados a la Lic. Leticia Cuesta Madrigal, quien por acuerdo de esta Asamblea dejará de fungir como Directora Ejecutiva de la Asociación”, destaca en el boletín que fue subido a la cuenta de Twitter de la organización, alrededor de las 15:00 horas.Por la noche, aproximadamente a las 21:00 horas, llegó una carta dirigida a la opinión pública y a la Asamblea de Asociados, donde se denunciaba violaciones a los derechos humanos del Staff de la organización y problemas laborales, relacionados con cuotas del IMSS, entre otros.A través de la cuenta de Twitter, el Consejo Consultivo de Sonora Ciudadana daba a conocer que el documento que había emitido la Asamblea de Asociados era falso y que se había hackeado su cuenta para publicarlo.“El día 20 de febrero de 2018 este Consejo celebró una sesión en la que, entre otros puntos se abordó la propuesta hecha a Leticia Cuesta Madrigal para contender por un puesto de elección popular. La C. Cuesta Madrigal expresó sus argumentos y el Consejo en forma unánime aceptó la solicitud de separación e inició un proceso de transición en coordinación con el staff de Sonora Ciudadana A.C.”, señala.Sonora Ciudadana fue fundada en 2005 por un grupo de ciudadanos, académicos y activistas, entre ellos Guillermo Noriega Esparza.Como máximo órgano de gobierno de Sonora Ciudadana, la Asamblea de Asociados decidió la remoción de su directora ejecutiva, Leticia Cuesta Madrigal, y puso a consideración las razones específicas en el caso.“Existen pendientes e incumplimientos en obligaciones institucionales y temas administrativos no aclarados, así como el informe anual de actividades y de rendición de cuentas respecto de los estados financieros de la Asociación en el tiempo de su encargo”, afirma en su posicionamiento emitido la tarde de ayer.Firmado por Natalia López, Sergio Aguayo, Sandra Serrano, Mónica Escobedo, Artemiza Michel y Guillermo Noriega, el documento destaca que hasta ayer la ahora ex directora ejecutiva no había notificado a este órgano de gobierno sobre la existencia de ofrecimientos o de negociaciones con representantes de partidos políticos, además de que se enteraron por vías indirectas y gracias a los medios de comunicación.“Que respetamos los derechos civiles y políticos de cualquier ciudadana o ciudadano que desee aspirar a cargos de elección popular, sin embargo, hacemos un extrañamiento por la no observancia de los mínimos de formalidad requeridos para tomar una decisión que no es solamente de carácter individual, sino que por sus características tiene afectaciones en el interés colectivo”.El posicionamiento deja claro el deslinde de la asociación civil con cualquier negociación que exista entre la directora ejecutiva y algún partido político.“El inicio de procedimiento legal para la revocación de los poderes otorgados a la lic. Leticia Cuesta Madrigal, quien por acuerdo de esta asamblea dejará de fungir como directora ejecutiva de la asociación”, cita el documento.La asamblea sostendrá reuniones con el Consejo Consultivo para la instalación de un Comité de Gobierno y Administración compuesto por miembros de esta asociación e integrantes del equipo de investigadores, dice el comunicado, para iniciar una auditoría y salvaguardar los proyectos y litigios estratégicos que se tienen vigentes a favor de la sociedad.El documento subraya que Sonora Ciudadana ha sido y seguirá siendo un bien público para el Estado de Sonora y para el País y bajo ningún motivo se permitirá sea utilizado como escalón político, mucho menos para aquellos que se encuentran en funciones con encomiendas específicas.Desde el 20 de febrero pasado Leticia Cuesta Madrigal asegura renunció a Sonora Ciudadana, después de plantear su inquietud por un cargo de elección popular.“Ese día hablamos diversos puntos y entre esos era la propuesta que yo había recibido como aspirantes a un puesto de elección popular y le dije que me interesaba participar”, destacó la ahora ex directora ejecutiva.En entrevista aseguró que esta decisión provocó comentarios de todo tipo, aunque les dejó claro que dejaría el cargo, independientemente si aceptaba o no el puesto que le ofrecían, pues así no dañaría a la organización.“Efectivamente nosotros estábamos esperando informar esto públicamente a partir de esta semana”, refirió, “la semana pasada nos fue imposible comentarlo, pero entonces fue eso lo que pasó”.Cuesta Madrigal aseguró que la publicación del comunicado de la asamblea general de asociados a través de la cuenta de Twitter se dio luego de un hackeo de la misma cuenta.¿Has buscado a alguien de ellos para conocer cuál es su postura sobre esto?, se le preguntó.“No, hasta ahorita no, no los busqué es algo que me extrañó porque nos dimos cuenta que se subió a la cuenta así, de forma hackeada, eso tampoco es una buena práctica, eso me sorprendió...”.Cuesta Madrigal atribuyó a la tardanza en frenar las especulaciones a través de redes sociales a ciertos detalles:“Tardamos horas en detectarlo, lo que pasa es que mi consejo se temía que reunir, tenía que venir a reunirse a firmar el posicionamiento que se acaba de dar a conocer”, dijo, “ellos se desocuparon de su trabajo y vinieron a reunirse, prácticamente es el tiempo que se tardó en reunirse”.La ex directora ejecutiva de Sonora Ciudadana negó haber despedido a empleados y violado sus derechos, como lo citan en una carta enviada por personal de la misma organización.“Yo me acabo de enterar en redes de eso, yo la verdad lo desconozco totalmente”.¿No ha habido despidos?, se le insistió.“No, para nada, absolutamente”.Para Juan Carlos Zúñiga Quiroga, integrante del Consejo Consultivo de Sonora Ciudadana A.C., la cuenta de la organización fue hackeada y eso permitió que se publicara el supuesto comunicado de la asamblea de asociados.“No hemos recibido una comunicación formal de la asamblea de asociados con respecto a lo que se publicó en la cuenta oficial de Twitter de Sonora Ciudadana.“Se me informa que la cuenta fue hackeada hoy a mediodía, entre las 12 y 3 de la tarde cuando estuvo arriba el comunicado”, refirió.Zúñiga Quiroga aseguró que dicha cuenta había sido vulnerada desde la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.“El consejo consultivo el 20 de febrero tuvo conocimiento de la propuesta que tuvo Leticia Cuesta de contender por un puesto de elección popular y en esa sesión del consejo presentó su renuncia.“El consejo se la admitió la renuncia y abrió un proceso de transición en el interior de Sonora Ciudadana con el staff y se acordó entablar comunicación con la asamblea de asociados para decidir el futuro de la organización”, explicó.¿Por qué la asamblea de asociados no se ha deslindado?, se le preguntó.“Desconocemos, no hemos tenido comunicación con ellos. Ni Leticia ni el staff de Sonora Ciudadana ni con alguno de sus integrantes”.Sobre la denuncia que plantearon trabajadores de Sonora Ciudadana a través de una carta, Zúñiga Quiroga aseguró que no habían tenido conocimiento de algún documento firmado en ese sentido pero tampoco una comunicación verbal.Aceptó que la decisión tomada al interior del consejo no la notificaron a la asamblea de asociados.¿Cuándo notificaron a la asamblea postura de Leticia?, se le cuestionó.“No notificamos, se hizo un acta de consejo”.¿Cuándo notificarían a la asamblea de asociados de la separación de Leticia Cuesta Madrigal?“Estábamos en ese proceso, Leticia no se decidía, ella el 20 de febrero nos cuenta a los integrantes del consejo directivo que tenía una propuesta, le dijimos que eso podía vulnerar y que tenía que separarse del cargo...”.