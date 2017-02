Tienen baches más de 6 meses

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Desde hace más de seis meses los habitantes sobre el cruce de las calles Sufragio Efectivo y Cruz Gálvez, en la colonia Villa de Seris, han reportado el mal estado en el que se encuentra el asfalto.



Sin embargo, precisaron, hasta hoy no han obtenido una respuesta favorable por parte de la autoridad correspondiente y los vecinos continúan con el problema de grandes cantidades de polvo, además de tener que transitar por los baches.



Elionor Beltrán Rendón, residente en la zona, manifestó que en muchas ocasiones ella misma ha realizado los reportes, pues a pesar de que los vecinos intentan tapar los grandes hoyos con escombro y tierra, no es suficiente.



"Tanto estas calles, como la calle Primera, se convierten en arroyos cuando llueve, por eso es que la reportamos", explicó la señora, "sobre todo porque cada vez se hacen más grandes los baches".



Señaló que con tierra, arena y escombro, los mismos habitantes rellenan las calles para combatir un poco el problema del suelo, pero se desata la problemática del polvo y la suciedad.



"Queremos que nos hagan caso, que vengan a reparar la calle para al menos tener que lidiar con menos polvo. Esto causa enfermedades respiratorios en nosotros, además de que las casas nunca están limpias", enfatizó.



Beltrán Rendón agregó que a pesar de no ser atendidos por la autoridad, continuarán reportando el mal estado en el que se encuentran las avenidas, sobre todo por el bienestar en cuestión de salud.