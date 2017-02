Se enfrentan regidoras del PAN en sesión de Cabildo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La regidora Elsa María Velasco Chico, del PAN, enfrentó a la regidora Diana Karina Barreras antes de que se hiciera la votación para la concesión de alumbrado público.



"No votes, no votes, no te vayas en nuestra contra, nosotros los regidores del PAN no vamos a votar, te pido por favor no votes a favor de la concesión", advirtió Elsa Velaso.



El Ayuntamiento de Hermosillo consiguió 16 votos a favor de concesionar el servicio de Alumbrado Público a un consorcio privado durante 15 años.