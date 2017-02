Mejorar el servicio sin concesionarlo: Partidos de oposición

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dirigentes estatales de partidos de oposición en Hermosillo aseguran que el Gobierno municipal en Hermosillo puede mejorar el servicio de alumbrado público sin concesionarlo a un particular.En reiteradas ocasiones han afirmado que sus regidores votarán en contra de la propuesta que este día se presentará en sesión de Cabildo, pues señalan opacidad en el proceso.David Galván Cázares, dirigente del PAN en Sonora, reiteró que concesionar, privatizar o endeudar a Hermosillo a través de la concesión del servicio de alumbrado público, no es opción. María Dolores del Río Sánchez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y ex alcaldesa de Hermosillo, refirió que por experiencia, sabe que el Ayuntamiento puede modernizar el servicio por sí mismo.Alfonso Durazo Montaño, presidente de Morena en la entidad, manifestó que su regidor votará en contra porque se comprometen recursos futuros del erario municipal y no haytransparencia.La concesión del servicio compromete los ingresos del Derecho de Alumbrado Público (DAP), Impuesto sobre traslado de dominio de bienes muebles, Impuesto predial y presupuesto del Municipio, los tres últimos como garantía.El pasado 26 de noviembre el Cabildo aprobó la conveniencia de concesionar el servicio de alumbrado público y hoy decidirán sobre la empresa que consideraron la mejor para otorgarle la concesión.El dirigente del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez, solamente contestó que corresponde a los regidores del tricolor decir cómo van a votar el dictamen que este día se pone a consideración.En contra de la concesión del servicio de alumbrado público en Hermosillo se pronunció el movimiento social “No al Gasolinazo Sonora”, en voz de Rosa María O´Leary.“No debe entregar a la iniciativa privada un servicio que debe ser público, además, todo el dinero entra a un fideicomiso que muestra gran opacidad”, expresó.“Lo más grave es que se pretenda atar de pies y manos al Ayuntamiento de Hermosillo, a los ciudadanos, comprometiendo prácticamente todos los recursos de la ciudad, me parece que es una mala decisión”, citó.Con un llamado a los ciudadanos para acudir hoy al Palacio Municipal de Hermosillo y manifestarse en contra de la propuesta de concesionar el servicio de alumbrado público, concluyó la marcha de ayer.La agrupación “El Pueblo Unido contra El Gasolinazo”, que ha protestado en contra del alza a los combustibles, tomó ayer las principales calles del Centro de la ciudad para exigir se detenga el proceso de concesión.Juan Felipe Negrete Navarro, uno de los manifestantes, dijo que acudirán esta mañana a las 8:00 horas a la sesión de Cabildo como una medida de presión para los regidores de oposición, a quienes les exigirán dar su voto en contra de la propuesta.