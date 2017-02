Pasan peatones riesgo latente al cruzar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En uno de los bulevares con mayor peligro se ha convertido el Periférico Sur, debido a la alta velocidad que alcanzan los vehículos que transitan la zona, y que ponen en riesgo constante a los peatones que tienen que cruzar la avenida.



Apenas el pasado 14 de febrero, una persona del sexo masaculino perdió la vida, al ser arrollada por un tractocamión, por lo que el peligro que pasan a diario las personas que transitan el sector es muy elevado.



Por su parte la jefa de Tránsito Municipal, Janneth Elena Pérez Morales, manifestó que debido al peligroso cruce un agente se encuentra en el punto desde las 7:00 a las 13:15 horas durante días hábiles.



Al ser un cruce donde varios carros de tráfico pesado tienen que transitar se ha vuelto un sitio peligroso, comentaron los vecinos ya que algunos transeúntes no cruzan con la precaución necesaria.



“Algunos ven que pasan los carros y nomás se avientan, si traen niños chiquitos los arriesgan porque muchos no se van hasta el semáforo, prefieren arriesgarse, yo todos los días vengo por mis nietos pero nos vamos hasta el Vildósola”, comentó una vecina del sector, quien decidió omitir su nombre.



Algunos habitantes de la colonia comentaron que es común ver personas cruzando en tramos donde no está permitido, exponiendo su vida e incluso de otras personas que las acompañan.



“Durante la tarde creo que también es necesario que pongan a algún elemento para que las personas puedan pasar, algunas son personas mayores que no pueden caminar largos tramos”, comentó Eva Ríos, madre de familia del sector.



SOLICITAN PUENTE



Padres de familia y vecinos de la colonia Y Griega se han manifestado desde hace varios años debido a la falta de un puente que permita cruzar a los alumnos de la escuela Ejido Villa de Seris ya que se han presentado accidentes mortales en la zona.



Una de las vecinas del sector y madre de familia perteneciente al Comité de Padres de Familia del plantel, Mirna Márquez Cota señaló que en los últimos días se han sostenido pláticas con las autoridades las cuales les han planteado un proyecto sobre un puente peatonal.



Los padres de familia manifestaron su inconformidad ya que desde el 2015 han pedido la construcción de un puente peatonal tras el fallecimiento de la niña María Belén de 4 años en el tramo.



La líder del Comité de Padres de Familia de la primaria, comentó que desde hace más de dos años no han podido resolver dicha problemática ya que solamente las autoridades les han dado soluciones momentáneas.



“Sí han pintado las franjas de paso peatonal y nos dijeron que un Tránsito estaría de planta, pero no nos dan una solución a lo que pedimos, un puente. Así ya nos la han hecho y después se olvidan del problema y no hacen nada, pero seguiremos con un dedo en el renglón”, dijo Mirna Márquez.



NO ACEPTAN PLÁTICAS DE EDUCACIÓN VIAL: TRÁNSITO



La titular de Tránsito Municipal, Janneth Elena Pérez Morales indicó que días antes del pasado 14 de febrero, cuando una persona del sexo masculino perdió la vida en un accidente en el mismo lugar, ya se había tenido acercamiento con los padres y vecinos de las colonias Y Griega, Piedra Bola y lugares circunvecinos.



La funcionaria comentó que un elemento de la corporación ya había hecho una serie de recomendaciones a los pobladores del sector para que evitaran cruzar por la calle Plutarco Elías Calles.



“La recomendación era de que las personas que se pensaran cruzar de Norte a Sur lo hicieran por la calle Los Mecánicos o Vildósola para evitar este tipo de hechos pero ellos no accedieron, no les gustó esa idea”, aclaró.



Pérez Morales señaló que debido a la negativa desde hace aproximadamente dos semanas se tiene la presencia de un agente de Tránsito únicamente para dar el paso a los alumnos.



La jefa de Tránsito exhortó a las personas cruzar por las esquinas y en los lugares permitidos como lo indica el artículo 182:

“Todo peatón deberá cruzar las vías públicas en las intersecciones o en las zonas marcadas para tal efecto, excepto cuando se trate de zonas suburbanas, o rurales que podrán cruzarse por cualquier punto, debiendo siempre ceder el paso a los vehículos.



“En los lugares donde haya pasos a desnivel para peatones estos están obligados a usarlos.



“Ningún peatón cruzará la intersección diagonalmente, excepto en los casos en que los dispositivos para el control del tránsito lo permitan.



“Entre dos intersecciones contiguas controladas con semáforos, los peatones sólo cruzarán la calle en las zonas de paso marcadas para el efecto.”



El límite de velocidad para zona escolar es de 20 kilómetros por hora, mientras que en avenidas esta es de 30, pares viales 45 y finalmente, bulevares con 60.



La sanción tras violar el límite de velocidad máximo es de 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA’S), equivalente a mil 095 pesos.



AÚN NO HAY PROYECTO PARA EL PUENTE: CIDUE



Debido a que es necesario realizar los estudios correspondientes para conocer el terreno, aún no se tiene un proyecto para la realización de un puente peatonal, manifestó el titular de Infraestructura de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Gerardo Towaga Espinoza.



El funcionario señaló que se han tenido pláticas con vecinos y padres de familia del plantel que se encuentra a un lado del Periférico Sur, pero será a finales del mes de marzo cuando se tenga un proyecto en concreto.



El costo aproximado de esta obra es de 9 millones de pesos y podría tener un gálibo 5.5 metros el cual es la altura permitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



La estructura posiblemente será realizada en la calle Zapatero y Ejido y será similar al puente peatonal que está en la Universidad de Sonora, el cual cuenta con una rampa para que los estudiantes y vecinos del sector puedan cruzar.



Las acciones que se han llevado a cabo por parte de la Cidue ha sido el pintar nuevamente las franjas peatonales, mientras que se espera que para el mes de marzo se habilite un semáforo peatonal por la calle Los Mecánicos.



De igual manera se buscará mejorar la condición de las banquetas de la zona para mejorar la movilidad, pero se espera que el puente pueda estar listo para este año.