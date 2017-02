Decide Cabildo sobre concesión de alumbrado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Cabildo de Hermosillo votará hoy en sesión ordinaria, que iniciará a las 8:00 horas, el dictamen sobre la concesión de alumbrado público y la posible asignación de contrato al consorcio integrado por Construlita Lighting International y Lux System.El Ayuntamiento busca concesionar el servicio de alumbrado público por los próximos 15 años y que la empresa ganadora de la licitación se encargue de sustituir y dar mantenimiento a la red y lámparas deficientes y ha explicado que será con los recursos del Derecho a Alumbrado Público (DAP) que se cobra en el recibo de la CFE sin generar deuda ni alzas al servicio.El respaldo a la concesión del servicio propuesta por el Municipio y al dictamen con la calificación de las empresas han manifestado los doce regidores de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, así como el regidor étnico por considerar que ayudará a mejorar el servicio sin representar un costo extra a los usuarios.Para la aprobación se requieren dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, es decir, 16 de los 23 votos que otorgan los 21 regidores, alcalde y síndico; de no aprobarse el dictamen, la posible asignación al consorcio quedaría desechado el proceso que inició el 15 de enero pasado.En la sesión del Cabildo se expondrán las posturas en la que quienes están a favor del dictamen consideran que es la opción para iluminar a la ciudad sin costo extra al ciudadano, mientras la oposición exige mejorar el servicio sin concesionarlo.“Los regidores de Acción Nacional no respaldarán ningún esquema de privatización o concesión del servicio de alumbrado u otro que implique deuda para proveer el servicio”, enfatizó el presidente estatal del PAN, David Galván.Los líderes de Movimiento Ciudadano María Dolores del Río , y de Morena, Alfonso Durazo, señalaron que sus ediles votarán en contra para no comprometer recursos del Gobierno municipal y porque creen que el servicio puede mejorar.Integrantes del Cabildo en la capital tendrán hoy la responsabilidad de votar para decidir al ganador de la licitación para la concesión del mantenimiento del alumbrado público.Hoy se decidirá si se le da la oportunidad a Hermosillo de tener iluminación LED en todas todas sus calles y de ampliar la red a colonias y bulevares que nacieron sin alumbrado y tienen años esperando que llegue este servicio, indica el Gobierno municipal.Señala que de acuerdo a un estudio de la situación actual del servicio que presta el Ayuntamiento de Hermosillo se detectó que existe un déficit de iluminación ocasionado por lámparas obsoletas, que no iluminan adecuadamente, aunque estén encendidas o bien están apagadas por vandalismo, robo de cable, entre otras.Explica que durante la sesión del Ayuntamiento de noviembre pasado, los integrantes de Cabildo aprobaron por mayoría, con el voto de cuatro regidores panistas, el inicio de proceso de licitación para la concesión del mantenimiento del alumbrado público para el municipio de Hermosillo.De acuerdo a la instrucción del alcalde Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, todo el proceso se ha realizado en apego a la legalidad y transparencia y todas las etapas se han transmitido en vivo a través de internet, añade.Los manifestantes estuvieron frente al Congreso del Estado, donde realizaron un mitin.Teodoro Borbóngeneral 2Van por el falloRuta que ha seguido el proceso:2016Nov. 26: Se aprueba la conveniencia de concesionar la modernización del servicio.2017Ene. 05: Se lanza la convocatoria a un concurso público nacional.Ene. 30: Apertura de propuestas.Feb. 22: Dictamina la Comisión Plural de regidoresHoy: Fallo final.en Sesión de CabildoEl Cabildo de Hermosillo decidirá este día si concesiona o no el servicio de alumbrado público.Banco Digital