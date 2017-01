Recibe distinción por ayudar a los demás

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando apenas tenía 15 años y movido por el anhelo de ayudar, Víctor Villar de León acudió a la Cruz Roja de Hermosillo para prepararse en el área de juventud de la institución.



Tal esfuerzo y dedicación han rendido frutos en su vida profesional pues fue reconocido como el empleado del mes de Diciembre de 2016 en dicha organización, en la cual actualmente, a sus 22 años, se desempeña en el área de socorros.



"Desde chiquito mi famila me inculcó que hay que ayudar y ver por los demás, investigué en la ‘prepa’ si había cursos de primeros auxilios, duré como 4 años en juventud, cumplí la mayoría de edad y de ahí me pasé a socorros, a raíz de eso entré yo, después mi hermana y ahorita está mi hermanito en la Cruz Roja".



Relató que un día inolvidable en su corta pero noble carrera, fue un 25 de diciembre de 2012, cuando alrededor de las 10:00 horas recibió una solicitud urgente de un choque suscitado en la carretera a Nogales en el cual estaba involucrada una familia.



"Eran mis primeros pasos, llegamos y era un volcamiento, lo que me dejó marcado es que la familia a pesar de lo que habían pasado seguían juntos, conviviendo,las maletas estaban destrozadas y gracias a Dios a ellos no les pasó nada, solo fueron pequeños rozones, y les brindamos atención médica nada más".



Tras cada llamado, Villar de León afirmó que a pesar de la gravedad de la urgencia, tanto él como el personal suelen estar consientes durante la atención para enfrentar cualquier situación.



"Antes de recibir una llamada siempre digo: ‘Lo que venga’, pues estamos capacitados para todo pero al llegar al lugar siempre te imaginas todo", comentó, "mentalmente me preparo y me digo a mí y al personal, ‘subimos con bien, bajamos con bien y recibimos al paciente con bien’.



Agregó que una de las principales satisfacciones que el oficio le brinda es el agradecimiento de las personas que logran salir adelante tras la atención que otorga.



"Siempre dicen que la Cruz Roja está para ayudar a quien sea y siempre nos dan las gracias y para mí es lo más gratificante, que te digan: ‘Gracias por estar aquí’".



Al evento asistieron, Gustavo Donnadieu, coordinador local administrativo, Juan Mazón, presidente del consejo y Guadalupe Ayala, coordinador de socorros.