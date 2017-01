Invitan a reafiliarse al Seguro Popular

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para seguir contando con el servicio médico del Seguro Popular se invita a los más de 323 mil personas del Estado de Sonora se reafilien.



Luis Fernando Monroy, director general del Seguro Popular, añadió que también son más de 90 mil personas que no cuentan con alguna derechohabiencia, pues no se reafiliaron, nunca la han tendido o acaban de perder su seguridad social.



"Estamos trabajando para hacer una atenta invitación a las personas para que se acerquen a los módulos de información que están en los hospitales, en los Centros de Salud y en las jurisdicciones sanitarias para que hagan el trámite".



"La afiliación al Seguro Popular no cuenta con ningún costo y la afiliación es por tres años", destacó.



Actualmente el 7% de las personas que se atienen en los hospitales y Centros de Salud no cuentan con derechohabiencia, por lo que ellos también están invitados a formar parte de la comunidad del Seguro Popular.



Para mayor información y afiliación es necesario llevar identificación oficial con foto, CURP y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses y eso llevarlo a cualquier módulos del Seguro Popular que se encuentra en las unidades médicas de la Secretaría de Salud.