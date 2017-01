Están cansados de la inseguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La inseguridad que se vive en las colonias es por la falta de atención de los mismos padres de familia, expresaron los vecinos de Pueblitos, sección Álamos, ya que mientras los hijos roban y hacen daño en las calles, los padres ven televisión.



Una denuncia ciudadana emitida a esta Casa Editorial a través de las redes sociales, denunció la ola de asaltos y robos que se vive al Norte de la ciudad, específicamente en al sección Álamos, de Pueblitos.



Por temor a represalias, los reportantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que aseguran que viven rodeados de delincuentes, aunque en su mayoría son menores de edad, por lo que es un problema para la sociedad, ya que las autoridades "no les pueden hacer nada".



"Es un verdadero problema aquí con los robos, se la llevan en los techos asomándose a las casas, se meten estando la gente adentro, y la mayoría son chamacos de 13 y 14 años, que saben que no les pueden hacer nada y se aprovechan", expresó Guadalupe, quien vive en la colonia desde hace más de un año.



La vecina comentó que la colonia luce con aspecto deteriorado, ya que los mismos habitantes son los que hacen daño y vandalizan la infraestructura, como la son los parques y áreas verdes.



Joel E., de 37 años de edad, mencionó que los ladrones no respetan horarios, ni que las casas se encuentren habitadas, ya que se meten a las casas a robarse lo primero que se encuentren.



"Se llevan hasta los jabones de los lavaderos, los celulares, todo lo que tengan a la vista, y a los padres ni les importa, se la llevan viendo la tele mientras los hijos haciendo daño, les hace mucha falta de atención por parte de los papás a los chamacos", opinó.



Los residente de Pueblitos solicitaron más vigilancia en la colonia, y piden a las autoridades que atiendan al llamado cuando se les solicita de su presencia, ya que aseguran que nunca acuden cuando hay una emergencia.