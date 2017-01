Calle hace honor a su nombre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un canal se vuelve la calle Río Jordán cuando llueve, ya que es intransitable y varios carros se han quedado varados.



El problema es a la altura de la avenida Planeta Venus en la colonia Pereda, en donde la calle se llena de lodo y hace muy difícil que los peatones puedan caminar por ahí.



Adrián Rubio, comerciante, comentó que han raspado la calle, pero esa no es la solución, sino que hagan un canal enseguida de la calle para que el agua corra hacía un vado que está cerca.



"Si no pavimentan lo que hay que hacer es un cauce para que el agua corra hacia un canal que está cerca, varios vecinos hemos querido hacer la zanja pero unos cuantos no podemos, necesitamos ayuda", destacó.



La calle Río Jordán conecta a varias colonias e invasiones, por lo que es una zona muy transitada, pero cuando llueve las personas tienen que dar vuelta por calles aledañas, que les alarga su trayectoria.



Todos los residentes esperan el apoyo de las autoridades, ya que en ese momento la calle está llena de agua y lodo.