Fugas de aguas negras aumentan el riesgo de contraer enfermedades

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando una fuga de aguas negras está cerca de donde hay personas, las enfermedades más comunes que pueden padecer son cólera y salmonella typhi.



El problema es porque las aguas negras desprenden varias bacterias dañinas para ser humano, lo que hace que se enfermen.



Patricia Urguijo, médico general, explicó que cuando las heces se secan andan volando en el ambiente y es cuando llegan a los alimentos.



"Provocan enfermedades por la cantidad de bacterias y microorganismos que la gente que está alrededor respira y en ocasiones comen, esto cuando se evaporan las heces".



"Es muy importante identificar los síntomas, tales como malestar general, diarrea, vómito, fiebre alta y dolor de cabeza", destacó.



La experta señaló que es de suma importancia acudir al médico antes de automedicarse, ya que no llevar un control de sus medicamentos puede agravar la situación o simplemente no ayudan a aliviarse porque no se toman a las horas que se debe.



"Hay que concluir el tratamiento para que esté tenga efecto y quite los malestares de padecer cólera o alguna otra enfermedad a causa de alguna fuga de aguas negras o estar en contacto con las heces", indicó.



Patricia Urguijo recomendó siempre lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, así como llevar consigo desinfectante.