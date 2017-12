Sufre niño lesión en párpado por el uso de pirotecnia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un niño de 7 años de edad resultó con una lesión leve en un párpado debido a la utilización de pirotecnia en los festejos de Nochebuena, informó el subsecretario de Salud.



Luis Becerra mencionó que el menor fue atendido en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) y no presentó quemaduras graves ni daños al ojo, por lo que no fue necesario internamiento ni observación.



"En el HIES no se reportó nada de gravedad, solamente un niño que se lesionó el párpado, pero se egresó, fue por pirotecnia, fue una quemadura muy leve y únicamente fue a revisión, sin daño al ojo ni quemadura severa", detalló.



El subsecretario de salud recalcó que hasta la mañana de ayer este era el único caso registrado a la Secretaría de Salud de alguna lesión a causa de la pirotecnia.



Además de este incidente, los hospitales del Municipio tuvieron una Nochebuena tranquila, pues sólo se encontraban cuatro personas en urgencia con infecciones respiratorias severas.



Decomisan "cuetes"



Más de 88 kilos de pirotecnia ha decomisado la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en el último mes por venta clandestina en abarrotes, estacionamientos de supermercados y cruceros.



El titular de la UMPC, Guillermo Moreno Ríos, detalló que en más de 158 visitas que se han realizado a distintos puntos de venta ilegal, se han decomisado un total de 88.543 kilos de este material y se han aplicado cuatro sanciones.



De las 158 visitas, 40 fueron por reportes de ciudadanos y 118 fueron el resultado del operativo en puntos como cruceros y estacionamientos de supermercados, donde el principal artículo decomisado fueron luces de bengala.



En estos decomisos se aplicaron cuatro sanciones por un monto total de 26 mil 421 pesos, además sólo uno de los aseguramientos tuvo reincidencia, detalló.



El director de la UMPC agregó que la unidad recibió únicamente un reporte de incendio de una palma iniciado por el uso de pirotecnia en las calles Sierra Vista y Sierra del Mezquital.



Moreno Ríos aseveró que en la ciudad y la zona rural existen sólo diez puntos establecidos y con permiso del 15 al 31 de diciembre emitido por Sedena para la venta de pirotecnia, por lo que cualquier venta fuera de estos lugares y fechas, son ilegales.