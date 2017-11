Es el clima de Hermosillo un arma de doble filo para los indigentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante el verano dormir en una banqueta o una banca es tolerable, ya que a veces el viento de la noche se vuelve fresco; pero en invierno es diferente para aquellos que no tienen un techo donde resguardarse, pues el frío no aminora si no es con un cálido abrigo.



En el invierno, una vez que el Sol se oculta empieza a sentirse un fuerte y gélido viento, que mece las copas de los árboles y azota a aquellos que por diversos motivos terminaron viviendo en las calles.



El clima de Hermosillo es un arma de doble filo, acentuó Juan Domingo Ramírez, un hombre de 64 años de edad originario de Guanajuato, que llegó a la capital sonorense en busca de mejores oportunidades de vida.



"Me ha tocado vivir la temporada de invierno en esta situación y es algo que a nadie se le desea porque es triste; yo llegué a Nacozari por una oportunidad de trabajo, ahí estuve un tiempo, alguna vez me tocó dormir en la calle, pero fue aquí, uno hace confianza pero a la hora de la hora te pega el frío", relató.



Roberto Guevara, quien tiene 81 años de edad, vive en las mismas condiciones que Juan Domingo, ambos coincidieron en el albergue Casa Amiga y tienen un deseo: Que las personas en situación de calle encuentren un lugar donde refugiarse del frío.



"Yo tengo 7 meses aquí y fue por muchos motivos muy personales, pero sí son fuertes; una sola vez dormí en la calle, pero siempre he buscado el refugio y lo he encontrado, hay personas que no pueden encontrar un refugio por muchas circunstancias", narró.



Estar en la calle ha sido una situación muy difícil, triste y pesada para Efraín Luque Pérez, quien se ha enfrentado al desprecio por parte de la sociedad, debido a que no tuvo las mismas oportunidades para coexistir.



"Para mí, vivir en la calle es una situación muy pesada porque se viene el maltrato de la gente; sufrimos calores, fríos, hay algunos que no tenemos ni una cobija, más que una sabanita para cubrirnos de lo helado. Yo paso mucho frío", contó el hombre de 63 años de edad.



Aunque todos encontraron un hogar en el albergue, saben que hay personas que tendrán que soportar el frío intenso que se vive durante las noches en las calles de Hermosillo, donde incluso algunos han fallecido.



Buscan apoyo



Aunque las bajas temperaturas todavía no se registran en la capital de Sonora, ya empieza a reflejarse un incremento en el número de personas que buscan refugio y comida en Casa Amiga, puntualizó Ignacio Toledo Nolasco.



"Durante el invierno hay un aumento en el albergue, hace unos días ya empezó a haber más gente; tenemos una capacidad para 70 personas, en el verano el promedio de asistentes es de 35 a 40 y en invierno es de 50 a 60, más o menos.



"Las personas que han dormido en las bancas han experimentado el invierno de aquí o de otros lugares, incluso algunos vienen de Mexicali, Nacozari, Tijuana y de la zona fronteriza, donde el frío es más fuerte; es algo que no tan fácil se quita y aquí encuentran un refugio", aseveró el administrador del lugar.



Toledo Nolasco indicó que la cantidad de gente en estado de indigencia en Hermosillo es cada vez mayor, por lo que es necesario que operen otros centros de ayuda para brindar una cobija o una taza de café a quienes lo necesitan.



"La situación de calle es un problema de hace tiempo y sucede por falta de oportunidades, o también por problemas familiares, cada persona tiene su propia historia. Debería de haber más centros que ayuden a estas personas, ellos vienen con la intención de trabajar", subrayó.



En cuanto a programas de apoyo para indigentes, expuso que trabaja en conjunto con DIF Hermosillo.Aunque se buscó a la dependencia para conocer dichas acciones, no fue posible obtener una respuesta.