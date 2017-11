Se siente desprotegida ante el frío que está por llegar a la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con viejas y deterioradas láminas de cartón se construyó el hogar de Rosario Elizabeth Alvelaiz Rosas, una joven de 17 años de edad que vive con su familia en la invasión Las Peredas; aunque todavía no llega el invierno, asegura que se siente desprotegida para enfrentarlo.



Algunas de las paredes de su vivienda, indicó, las tiene cubiertas con cobijas para evitar que el frío las traspase, por lo que tiene sólo un cobertor disponible para arroparse durante las noches, que es cuando se supone que bajan más las temperaturas.



Rosario puntualizó que a pesar de que en Hermosillo todavía se siente calor en el día, teme que llegue el invierno, pues en ocasiones anteriores ha sufrido en carne propia su intensidad.



"Aquí es muy helado, pasamos mucho frío porque no tenemos una pared, estamos ahí viendo qué hacemos y no tengo cobijas porque las utilicé para tapar las paredes, para que no entraran el frío y la luz.



"Mi casa se pone bastante helada, porque está hecha de puro cartón y tarimas; la cocina está hecha de pura ‘pedacería’ y de cosas que nos ha dado la gente", relató Rosario Elizabeth.



El calor predomina durante el día y en las tardes, mientras que el frío se siente únicamente en las noches, manifestó, lo que la ha beneficiado para dar equilibrio a la temperatura; sin embargo, no descarta estar pendiente de cualquier cambio brusco.



"Tenemos una cobija y no es suficiente; lo raro de este clima es que en la tarde hace calor y en la noche frío, y pues el cobertor casi no nos protege pero por mientras nos ha sacado del apuro", añadió la joven.



Aunque se ha dicho que las bajas temperaturas tardarán en llegar a la ciudad más de lo habitual, algunos hermosillenses, como Rosario, ya sienten los estragos del poco frío que cubre las noches de la capital sonorense.