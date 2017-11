Afecta a automovilistas el mal estado de una rúa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de la colonia Y Griega manifestaron que el mal estado en el que se encuentra la calle De los Vaqueros genera problemas de manera frecuente, sobre todo a los automovilistas que intentan circular por la rúa.



Externaron que no están de acuerdo en que sólo una parte de la avenida cuente con pavimento y que para variar éste presente daños, específicamente el tramo entre Labradores y Calpulli.



"Es un cochinero de calle y está mal que hagan eso, porque nomás un pedacito está pavimentado y lo demás no", precisó César Vega, "y para acabarla de amolar, no sirve ese poquito de la calle que tiene asfalto, es una batalla para poder pasar porque están grandecitos los hoyos".



Rosa Meléndez, otra residente en el sector que se ha visto afectada, explicó que hasta la fecha se encuentran en la espera de que la calle De los Vaqueros sea pavimentada por completo y que considerarían injusto que no se llevara a cabo dicha acción.



"Una parte está pavimentada y la otra no, entonces nosotros queremos saber qué va a pasar, porque supuestamente iban a echar ya el pavimento, pero no se ve que vayan a trabajar, lo único que pedimos es que arreglen la calle porque le hace falta", añadió.



Los residentes de la colonia Y Griega exhortaron a la autoridad correspondiente a reparar la calle, principalmente para evitar que el polvo pueda causarles alguna enfermedad respiratoria, además de que es una vía muy transitada.