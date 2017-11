Es terreno abandonado un foco contaminante

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El exceso de maleza y basura que se ha acumulado en un terreno de la calle De los Molinos, en el cruce con la avenida Centauro del Norte, provoca enojo a los vecinos, quienes señalan que a diario acuden personas ajenas a arrojar desechos.



Los habitantes de la colonia Lomas del Norte destacaron que el predio se encuentra solo desde hace mucho tiempo, lo que favoreció para que se llenara de hierba y que ésta se quedará en lugar.



"Ya es mucho lo que hay en ese terreno, siempre ha estado así, echan mucha basura, hasta árboles", acentuó María del Carmen Bustamante, una de las vecinas que se ha visto afectada.



Manifestó que constantemente proliferan animales como arañas, alacranes, ciempiés, entre otro tipo de fauna nociva; y que aunque no le ha picado ninguno, teme por que llegue a sucederle, ya sea a ella o a su familia.



"Es un cochinero que al menos yo ya no aguanto porque estoy rodeada de basura, malos olores y animales. Está así porque a la gente le vale y viene y echa la basura, lo peor del caso es que no puedes decirle nada porque luego se te echan encima", puntualizó Soledad Pablos.



La también residente cercana a la problemática indicó que varios vecinos se han encargado de limpiar la suciedad que abunda en dicho terreno, sin embargo, les es imposible evitar que otras personas vuelvan a ensuciar.



Es por ello que piden a las autoridades correspondientes que lleven a cabo acciones de limpieza lo más pronto posible, o bien, que obliguen al dueño del predio a mantenerlo en buen estado, para así evitar que se convierta en un foco contaminante.