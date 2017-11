Más de 1 millón de mexicanos padecen de tartamudez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La tartamudez es un trastorno del habla que consiste en la interrupción o repetición de los sonidos, se desarrolla entre los 4 y los 5 años de edad y afecta al 1% de la población mundial; en México, hay más de 1 millón de personas que viven con ella.



The McGuire Programme es una organización con presencia en más de 25 países que se dedica a acompañar y guiar a personas tartamudas con el propósito de capacitarles en el discurso elocuente y será este 2 de diciembre que llegará a Hermosillo para realizar su Encuentro "Hablemos de Tartamudez".



"La metodología del programa abarca desde los aspectos fisiológicos del cuerpo, como los músculos de la respiración y las cuerdas vocales, hasta la sincronización de este sistema", explicó Alfredo González, director del programa en Latinoamérica, "atacamos también la afectación en la imagen que tenemos de nosotros mismos, con este complejo e inseguridad al hablar".



La tartamudez afecta además la toma de decisiones de las personas, sus emociones y su desenvolvimiento general, explicó González, por lo que se convierte en una temática de relevancia social.



Durante el encuentro que se desarrollará de manera gratuita, se contará con una sesión de información, la historia de la tartamudez, cómo se desarrolla, cómo afecta a los individuos y los sistemas familiares, al mismo tiempo que se promoverá la creación de grupos de apoyo.



"Es un complejo muy arraigado y nosotros aprendemos estrategias para manejarlo mejor, para que no sea una limitante, para sobrellevar mejor las situaciones; no se considera como discapacidad, pero limita a muchas personas que no saben cómo lidiar con esto".