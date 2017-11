Empleados de Ford no corren riesgo: Carlos Aceves del Olmo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los empleados de Ford no corren riesgo ante la ola de despidos, afirmó Carlos Aceves del Olmo, titular de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a nivel nacional, ya que calificó como absolutamente normales y no de crisis los ajustes en la industria automotriz en el último trimestre del año.



"No corren el riesgo", enfatizó Aceves, "ellos están tomando la decisión de si les conviene que los liquiden y esperar un tiempo razonable por mientras ponen el otro modelo (de automóvil) que van a seguir exportando a Estados Unidos; si los vuelven a contratar o si ya no quieren regresar, ellos están recibiendo más del 100% de lo que les corresponde como liquidación.



"Pero no hay despidos, esto se hace en la industria automotriz en el País, donde en el último trimestre del año se hacen ajustes, se reducen turnos y empiezan a partir de febrero o marzo otra vez con la misma mecánica; es absolutamente normal, no es de crisis", sostuvo.



En el marco del XVIII Congreso General Ordinario de la CTM en Sonora, el dirigente aseveró que en el tema del aumento al salario mínimo, ya se envió una iniciativa de ley para que desaparezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.



"La Comisión no sirve para mucho, porque el salario mínimo solamente es un punto de referencia, porque nadie puede pensar que una persona con una familia viva con 80 pesos, es la locura; nosotros tenemos que dar la lucha siempre y esta vez no fue la excepción", dijo.



El clima laboral en Sonora está viviendo uno de sus mejores momentos, agregó, ya que los empresarios continúan confiando en el Estado para la realización de sus inversiones.



FALTAN 220 TRABAJADORES POR LIQUIDAR DE FORD



Con una propuesta de liquidación atractiva y superior a la ley es como se darán de baja del padrón de trabajadores a cerca de 600 empleados de la empresa automotriz Ford, aseguró Ricardo Martínez Herrera, secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Planta Ford Hermosillo.



"Se les invitó a un retiro voluntario y estamos precisamente en ese proceso: Los trabajadores van y se les presenta su presupuesto de liquidación, donde le hemos pedido a la empresa que lo haga atractivo para que la gente se interese y se dé cuenta de que se está reconociendo como una inversión al trabajo realizado", explicó Martínez Herrera.



Son entre 150 y 200 los trabajadores que faltan por presentarse al proceso que culminará el próximo martes.



"Si hay gente que no aprovecha esta situación, nos comenta la empresa que después de ahí, va a aplicar lo que es la ley y es lo que no nos gustaría, porque básicamente se reducen los pagos de las liquidaciones", puntualizó.



Destacó que se logró recuperar aproximadamente a 300 trabajadores que en determinado momento regresarán a trabajar cuando se presente una reactivación del mercado.



De vender un total de 385 mil automóviles, capacidad máxima de producción de la planta, se produjeron este año sólo 245 mil, lo que representa aproximadamente una reducción del 38%, afirmó Martínez Herrera.



Fue así que se realizaron numerosos paros técnicos en negociación con la empresa durante todo el año, hasta que se optó por absorber un turno de producción que se fue a paro técnico de manera rotativa entre los trabajadores divididos en tres tripulaciones.