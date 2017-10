Diario de una lucha contra el cáncer: Norma Saavedra

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Me detectaron cáncer por medio de una mamografía. Aparentemente yo no tenía nada porque no sufrí dolor. En un chequeo me salió: Un quistesito del tamaño de una uva. Me hicieron una biopsia que salió mal, en 15 días ya me estaban operando y todo salió muy bien, gracias a Dios.



Fue en el hospital de especialidades del Seguro Social donde me atendí; el tratamiento fue muy pesado, las quimioterapias son muy pesadas. Cuando me operaron me dejaron descansar dos meses y comenzó el tratamiento. Me hacían una sesión cada tres semanas, pero me fue muy mal... gracias a Dios que tuve muy buena actitud para salir adelante.



Las quimioterapias eran algo así como un bombazo: Desde que terminaba de la sesión salía indispuesta; duraba ocho días en recuperación, la mayoría de las veces al noveno día me llevaban al hospital, me volvían a internar para hidratarme porque quedaba como un “trapo viejo”. Después de hidratarme, iniciaba mi recuperación.



Las radiaciones son también muy pesadas; en mi caso recibí 35. Son sesiones que queman. Me dieron descansos de una semana, porque mi piel no aguantaba y ya pude sobrellevar y terminar el tratamiento.



La noticia me la dio un familiar mío que es de Guaymas; él me dio la noticia. Estaba junto con mi hija mayor; yo lo tomé natural, mi hija fue la que se puso mal. En ese momento sentí que tenía que tener disposición para todo, porque si no, no puedes sobrevivir, es difícil.



Yo siempre fue una mujer muy sana. Para mí sí fue un derrumbe emocional tener que enfrentarme a vivir algo nuevo, porque relacionamos cáncer con muerte, pero te agarras de Dios y confías en la fe.



Mis hijos y nietos fueron los que me dieron las fuerzas para salir adelante.



Tuve mucho apoyo de toda mi familia, en especial de una de mis amigas que me daba hospedaje para recibir mi tratamiento.



Yo platicaba con mis hijos. En ese momento les decía que era muy difícil para mí aguantar todo lo que tienes que pasar en los tratamientos, además de los cambios físicos, como caída del cabello, inflamaciones, entre otras, pero con la actitud y pidiéndole a Dios pude librar la batalla.



Lo mejor de todo fue cuando terminé por fin con mi tratamiento. Recibí la noticia de que venía una nieta en camino, que se convirtió como en un regalo de Dios tras haber aguantado y librado esta batalla, me trajo las ganas de vivir y una gran bendición.



Mi mensaje es que se trata sobre todo de actitud: Tienes que tener muchas ganas de vivir. Es una enfermedad muy difícil, pero vale la pena luchar. Hay que cambiar la alimentación también, es importante por que hay que estar bien nutridos para que no se bajen las plaquetas, para ayudar al sistema inmunológico.



Mi consejo es que no dejen de checarse, que constantemente se hagan su revisión, su mamografía las señoras y los hombres, lo que necesitan para poderse detectar a tiempo, porque todavía en segunda etapa es una detección oportuna para superarla.