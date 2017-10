Pide Robertina por la salud de su esposo

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Desde hace tres semanas José Manuel Guillén permanece internado en el Hospital General del Estado (HGE), donde su esposa espera que los médicos le den un mejor diagnóstico ante la tuberculosis que padece.



Aunque Robertina sabe que serán al menos seis meses los que su cónyuge pase en este nosocomio, no pierde la esperanza de que el tiempo se acorte, pues no cuenta con los recursos suficientes para mantenerse en Hermosillo, ni para dar de comer a sus dos hijas.



"Me dijeron que tiene tuberculosis, hace seis días le notificaron que tiene que ser operado, pero no quiere porque tiene miedo, pero yo les digo a los doctores que sí, para que se alivie más rápido", explicó Robertina Panzo de Jesús.



La joven de 20 años de edad manifestó que son originarios de Chiapas, pero que desde el 2013 radican en la Costa de Hermosillo; ahí trabajan en un campo agrícola, donde les brindan apoyo para sus niñas.



"José Manuel tiene 21 años, tenemos dos hijas, una tiene 2 años, la otra un mes con dos semanas. Ahora las tuve que dejar en la Costa con la señora (patrona), porque no nos podemos acercar a mi esposo y tampoco pueden dormir aquí afuera conmigo", externó. Entre tomar la decisión de irse a un albergue, lejos de sus hijas, o volver al campo a trabajar para tener dinero con qué cubrir los gastos de hospitalización, precisó estar Robertina, pues teme dejar a su pareja sola, pero también a las infantes.



La esposa de José Manuel sólo pide apoyo a la comunidad para poder pagar los trámites requeridos para este servicio médico, pues no tiene dinero para adquirir la documentación.



Si quiere apoyar a Robertina y a su esposo, puede buscarla en la explanada del Hospital General del Estado los domingos, día que no labora, ya que no cuenta con un teléfono celular.