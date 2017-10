Comparte lo que tiene con sus fieles amigos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A su casa, los perritos llegaban solos. Cuando lo notó, don Jesús empezó a poner agua y alimento afuera para ayudarlos; recordó a aquella perra enferma, desconfiada, que llegó a beber y comer; compartió con ella los días y lo poco que tenía, hasta que se repuso.



No entiende, dice, por qué la gente les hace daño.



"Me da lástima que anden en la calle, muriéndose de hambre", dijo, "la gente, en lugar de darles comida, agarran un palo y les dan con él".



Don Jesús Avechuco Soqui, tiene 86 años y vive en una casa que él mismo construyó con bloques y láminas, junto a su hijo y un sobrino, en la colonia Sierra Bonita, al Norte de la ciudad.



Para vivir, junta botes. En un inicio, salía todos los días, pero se dio cuenta de que 70 pesos por una jornada que lo ocupaba día y noche, no lo valía. Ahora sólo sale los domingos a las colonias Choyal y Sahuaro y esos 70 pesos son los que lo acompañan durante toda la semana.



"El domingo pasado no salí, estaba enfermo, muy mal de la gripa", contó, "todavía no me puedo aliviar de la tos. El kilo me lo compran a 16 pesos, pero ando todo el día para juntarlo, por eso ya no salgo tanto".



Lo poco que tiene, lo sabe dar. Comparte su alimento con los cuatro perros que ahora lo acompañan: El "Negrito", el "Chapito" y otros dos que no han recibido un nombre. Los cinco, a pesar de las carencias, viven contentos y se cuidan mutuamente.



El "Negrito" sabe hacer un truco: Don Jesús le dice: "¡Paradito, paradito!", y el perrito salta en sus dos patas traseras. Son todos juguetones, dice, y le cuidan la casa.



HA TENIDO HASTA 8



Ha llegado a tener hasta ocho perros, pero las asociaciones de protección animal y algunas personas solidarias lo han ayudado a poner en adopción a algunos, a la vez que a él le han llevado despensas y lo han apoyado para alimentar a sus mascotas.



"Me entretengo yo con ellos, es una corredera; de repente me hacen enojar, porque entran y salen corriendo, pero los dejo. Son muy vivos los perros, vienen muchachos ‘malvestidos’ y no los dejan entrar, viene otra gente, como ustedes, y les mueven la cola".



Don Jesús sonríe y deja ver su falta de dientes. Cuenta que por eso come poco, que ya ni hambre le da, porque solamente puede chupar la comida; una licuadora, eso sí le ayudaría a poder hacerse los licuados de leche y plátano que le gustan.



"Me la llevo pensando qué comer, tiene que ser comida blandita, porque no tengo placas", dijo, mientras le preguntamos si le gustaría tener unas, "¡sí! ¿Cómo no? Me da envidia ver a la gente comiendo tan a gusto".



Sus mayores preocupaciones son las cuentas del agua y de la luz que van en constante aumento, pues su trabajo no le da para pagar esos servicios; también necesita puertas y ventanas para su casa, esa que comparte con tanto cariño con los perros que ayuda.