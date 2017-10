Piden no disfrazarse de policías, bomberos o de paramédicos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Unidad Municipal de Protección Civil pidió a la ciudadanía no utilizar disfraces de policías, bomberos, paramédicos o enfermeros, para no confundir a la ciudadanía en las próximas festividades.



Guillermo Moreno Ríos, director de la UMPC, recalcó que en años anteriores en fiestas con motivo de Halloween, se han presentado casos donde ante una emergencia confundan a civiles disfrazados como autoridades.



"Nosotros les pedimos que no usen este tipo de disfraces porque pueden confundir a la ciudadanía, ya se han dado casos de que se confunden con la autoridad y queremos evitarlo", recalcó.



Moreno Ríos también llamó a los padres de familia a prestar atención en el cuidado de los niños, sobre todo aquellos que acostumbran salir disfrazados a pedir dulces casa por casa.



"Que usen disfraces no inflamables, de un largo que no estorbe, que usen colores claros y si usan oscuras con señales fluorescentes, que usen pintura no tóxica y máscaras que permitan la visibilidad", son algunas de las recomendaciones.



Además que niños menores de seis años vayan acompañados de un adulto y que corroboren que los dulces que reciban estén cerrados.