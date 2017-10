Pasa Vivian un día diferente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vivian posa para la cámara. Dice sentir pena, pero con sólo recordar el sueño de ser comunicóloga en un futuro, se desinhibe y sonríe emocionada; ella tiene 14 años, estudia con mucho empeño el tercer año de secundaria y es una adolescente con acondroplasia.



"Me la paso muy bien con mis amigos, no tengo miedo a que me puedan decir algo, porque ellos son diferentes y me tratan bien", contó Vivian Ramírez Rea sobre sus compañeros de clases, durante la celebración del Día Estatal de las Personas de Talla Baja.



"Se me hace muy padre hacer amigos como yo, conocer gente como yo", dijo de sus compañeros del grupo Personitas de Gran Corazón en Sonora A.C., "son buenos amigos, se me hacen muy amigables y buenas personas".



Desde que estaba en el jardín de niños, cuenta Patricia Rea, su madre, Vivian ha sido una buena estudiante, alegre, muy amiguera y no ha sufrido bullying, pues sus compañeros siempre la han querido, cuidado y respetado.



"Ahora lo que buscamos es que haya más cosas para ellos, porque siempre es difícil; en el salón, en los mesabancos, a Vivian le pegan calambres por tener los pies colgando… en el kínder no alcanzaba los baños; falta mucha infraestructura para ellos", explicó Patricia.



CELEBRAN EN EL PARQUE



Como Vivian, su madre y sus hermanos, otras ocho familias se reunieron en el Parque Infantil para celebrar este día tan importante para ellos, en la búsqueda del respeto y reconocimiento de sus derechos.



"Lo principal es que estamos las familias reunidas con nuestros hijos apoyándolos, que vean que aquí estamos y siempre estaremos para ellos", dijo Rosa Rodarte Vázquez, presidenta de la asociación y madre de Adrián, un niño de cuatro años con acondroplasia.



"Tenemos que hacer conciencia de que aquí estamos; no somos ‘enanitos’, somos personas de talla baja, con nombres y apellidos, tenemos que empezar con eso", dijo.



Este grupo de padres está trabajando por la inclusión de sus hijos en todos los sentidos donde, por ejemplo, impulsaron el proyecto de creación de mesabancos escolares adaptados a las medidas de cada niño y niña, con el apoyo de DIF Sonora.



"Hay que empezar a levantar la voz; si no salen, ¿cómo habrá una estructura para ellos?", dijo Rosa, "hay que salir a la calle, que los vean, que sepan qué necesitan; ese será un empujón más para que tengan adaptaciones. Hay que salir y decir: ‘Aquí estoy".