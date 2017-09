Terminarían teatro dentro de dos meses

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un 90% de avance lleva la construcción del teatro en la colonia Puerta Real que originalmente se había anunciado para el Parque Madero, por lo que podría culminar dentro de dos meses, informó el director de Cidue.



Miguel Ángel Córdova Flores detalló que aunque las obras iniciaron en 2015, se tuvo un atraso en la licitación, pero dentro de dos meses podría concluirse la construcción para entregar la obra al Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA).



"Es una obra que ya está a punto de culminar, tenemos 90% de avance en la obra, es un proceso un poco más lento porque estamos en detalles para terminar y pasarle el inmueble al área de cultura", indicó.



En un recorrido por el lugar donde se realiza la obra sobre el bulevar Gaspar Luken final, se constató que en la construcción ya se encuentran instalados los sanitarios, pisos y algunos acabados, pero faltan puertas, ventanas y detalles en instalaciones eléctricas.



Trabajadores del área detallaron que han laborado desde hace dos años en esta obra, pero desde el pasado viernes pararon, debido a la falta de material.



"Tenemos dos años trabajando aquí, ya le falta muy poco, pero desde el viernes no podemos trabajar porque ya no hay material, estamos esperando para ver si lo traen mañana (hoy)", comentó uno de ellos.



El presupuesto original del proyecto era de 10 millones de pesos que se dividían en 9 millones para la construcción del teatro y un millón para la concha acústica del Parque Madero.



Margarita Torres Ibarra, directora del IMCA, aseveró que están a la espera de que Cidue les entregue el inmueble terminado para buscar recursos para el equipamiento del teatro, por lo que aún no tienen fecha estimada de inicio de operaciones.



"Está por concretarse la obra, el teatro de Puerta Real todavía lo trae Cidue, aún no se entrega la obra al IMCA, va a ser la función de una casa negra, estamos trabajando en ver la posibilidad y ver el recurso para equipar el teatro", manifestó.



El inmueble que contempla espacio para cerca de 230 butacas, añadió Torres Ibarra, se utilizaría además de para actividades teatrales, para la realización de algunos talleres culturales que se enfoquen en el tema de seguridad y prevención.