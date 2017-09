Provocan problemas casas abandonadas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un nido de basura y malvivientes se han convertido algunas viviendas en estado de abandono en la colonia Real del Carmen, vecinos comentaron que ya están cansados de reportar la situación y que no se haga nada.



Aunque el problema de casas deshabitadas, invadidas y vandalizadas es recurrente en esta zona, un vecino del lugar manifestó que en las calles Santillana y Manzanares, unas viviendas se han convertido en el dolor de cabeza de los vecinos.



"Ya estamos cansados de las casas abandonadas, a veces las invaden personas que no tienen casa y no hacen daño, pero casi siempre son vagos que nomás hacen sus destrozos", platicó un vecino.



Además de las personas ajenas que ingresan a las casas, el acumulamiento de basura ha puesto en alerta a los residentes, pues afirmaron que frecuentemente prenden pequeñas fogatas y temen ocurra un accidente.



"Se meten a tirar basura y a veces queman, fuman y hasta hacen fogatas, con tanta basura que hay pueden causar un incendio, es muy peligroso, es mucha basura", recalcó.