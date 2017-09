Parece basurero un terreno baldío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Las Minitas reportaron el estado de abandono en el que se encuentra un terreno baldío ubicado a un costado de un jardín de niños, pues además de maleza acumulada, ha sido utilizado como basurero.



En la esquina de las calles Adelina Sáenz y Las Quintas, el terreno se encuentra con ramas secas y maleza crecida, lo que ocasiona la presencia de mosquitos y toda clase de insectos que afectan a residentes de la zona.



"Hay muchos animales por ese cochinero, la gente llega y tira basura, podan los árboles y ahí vienen a tirar todas las ramas, está cerca del kinder y los niños pasan a diario por ahí", denunció una vecina.



Los habitantes de esta colonia mencionaron que desconocen a los propietarios del predio, por lo que no han solicitado su limpieza ni reportado a las autoridades la situación.



"Hace mucho que no limpian, a veces he visto a gente que echa la basura en bolsas, pero es muy raro, casi todo el tiempo está todo sucio y lleno de basura, ojalá reportaran para que no siga así", recalcó.