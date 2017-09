Se apoyan artistas en "Frida" para recaudar fondos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un trozo de papel y un lápiz pueden ayudar a cambiar una historia. Con ellos, Zuleica plasmó a quien considera el ícono de la unidad y la esperanza en estos momentos difíciles para el País: "Frida", la perrita rescatista de la Marina de México.



El boceto de Zuleica García, egresada de Artes Plásticas de la Unison y actual maestra de artes en un colegio privado, se convirtió en una calcomanía que se ha vendido por montones con el único objetivo de reunir fondos para los damnificados por los recientes sismos, en colaboración con Unired Iteso.



"Mi familia y yo fuimos a donar artículos a Cruz Roja, pero una se siente con ganas de hacer algo más personal, apoyar con lo que mejor sabe hacer y yo creo que de ahí surgió esta iniciativa, ayudando con nuestras mejores armas: Los pinceles y la tableta digital para dibujar", dijo la artista.



La calcomanía retrata a la perrita de color claro, con su arnés y visor, con una mirada decidida y la bandera de México ondeando a sus espaldas; al frente, se puede leer en inglés la frase "Fight like a girl" o "Pelea como niña", haciendo referencia a lo que el poder femenino representa.



"Eso se me hace bien suave porque ella es niña, es una chica, muestra el rollo del poder femenino", dijo Zuleica, "la dibujé así porque creo que es la heroína del pueblo y no es por hacer menos a los otros perritos, pero creo que ella es la cara de los rescatistas.



"Frida’ es una luchadora, te inspira muchas cosas bonitas y mucha alegría, que eso es lo que mucha falta le hace a México: Reírse, sentir un abrazo en el corazón".



Así como Zuleica, otros diseñadores sonorenses se unieron a la iniciativa nacional que lanzó la usuaria de Twitter @ronchasss, en la que Miguel Geraldo, estudiante de Diseño Gráfico en la Universidad de Sonora se encargó de invitar a sus amigos y compañeros para compartir sus diseños.



"Comenzó con el estrés de ver a las personas sufriendo con el sismo, de saber toda la ayuda que se necesitaba; me pasaron la imagen del sticker que hizo @ronchasss y dije ‘¡esto es!’: Lo imprimí, lo mandé a cortar y lo empezamos a vender, para que todo el apoyo se vaya a los afectados del sismo", contó Miguel.



En esta red colaborativa que inició con ilustradores nacionales, se incluyeron ya voluntarios de Francia, Canadá, Costa rica y Estados Unidos, así como hermosillenses radicadas en Chile y Colombia.