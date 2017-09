Van 51 fallecidos en accidentes viales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta la tarde de ayer, 51 personas habían fallecido en accidentes de tránsito ocurridos en Hermosillo en lo que va del año, una más que el total registrado en 2016, de acuerdo a información de Seguridad Pública Municipal.



En la semana que comprende del 11 al 17 de septiembre, el Departamento de Tránsito Municipal había contabilizado 49 muertes, pero del 18 al 24 de septiembre una persona más murió atropellada en los bulevares Libertad y Clouthier, lo que igualó el número de occisos al año pasado con 50.



Pero fue a las 07:15 horas de ayer, cuando el registro de muertes por accidentes se superó, en el bulevar Solidaridad y la calle Sexta, donde José, de 78 años de edad, fue arrollado por un vehículo sedán, marca Nissan Tsuru, color blanco.



El automóvil conducido por la señora Sonia Alicia, de 53 años de edad, circulaba de Sur a Norte, sobre el bulevar Solidaridad, pero aproximadamente 60 metros después de pasar la calle Octava, donde se encuentra un semáforo y un cruce peatonal, atropelló al hombre de la tercera edad.



Aunque personal del Ministerio público será el que determine lo que realmente sucedió, el afectado intentó cruzar el bulevar de Poniente a Oriente por un tramo que no es cruce peatonal, por lo que la mujer no alcanzó a frenar y lo arrolló.



Al no superar las lesiones producidas por el golpe, el hombre perdió la vida casi instantáneamente.



Janneth Elena Pérez Morales, directora de Tránsito en Hermosillo, resaltó que es muy importante que el peatón haga uso de esquinas y cruces peatonales señalados para atravesar cualquier calle o bulevar, así como los conductores respetar los límites de velocidad y tomar las precauciones debidas.



"Todos los ciudadanos, sea peatón, sea conductor de una bicicleta, de una motocicleta o de un automóvil, debemos de respetar el Reglamento y las Leyes de Tránsito", señaló Pérez Morales.