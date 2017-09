El fuego dejó a Claudia sólo con lo que traía puesto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De las paredes de una casa en donde antes relucía el blanco, hoy tan sólo se puede ver el rastro de humo y cenizas que dejó a su paso un incendio, y un fuerte olor a quemado permanece en la vivienda de Claudia Elena Macías León, a quien le cambió la vida de la noche a la mañana.



El techo de su casa ya no está y en donde debería de haber muebles ahora sólo hay restos carbonizados con un aroma a quemado; lo único que se salvó fue la ropa que tenía puesta en el momento.



"Fue pérdida total, muebles, ropa, documentos, todo se quemó, las paredes nomás quedaron marcadas de hollín y ahorita afortunadamente ya tenemos qué ponernos porque no nos había quedado ropa.



"Vinieron del Ayuntamiento a llevarse una parte de lo que se quemó, sólo tengo una cabecera que también está quemada, se quemó todo, no me quedó nada", afirmó.



La tragedia de Claudia Elena Macías ocurrió el pasado miércoles, y al parecer fue un cortocircuito lo que propició el incendio que la dejó sin ningún bien material, tan solo las dañadas paredes de su vivienda.



"La casa se quemó el 20 de septiembre y fue por un cortocircuito que empezó en la recámara adjunto a la cocina que teníamos, entonces no sabemos muy bien en dónde empezó, si fue en la cocina o en la recámara, no sé más, me di cuenta cuando ya estaban las llamas".



Aunque ha recibido ayuda por parte de la comunidad con ropa y alimentos, Claudia Elena Macías León solicita material de construcción para poder rehacer su vivienda. También muebles y electrodomésticos en buen estado.



Si desea apoyar a Claudia, puede comunicarse al 6629489518 con Erubey González o puede acudir a Plan de Ayala No. 411, entre Arizona y Simón Bley, en la colonia Ley 57.