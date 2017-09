Señalan presuntas irregularidades en formación de sindicato

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Irregularidades en la conformación del nuevo sindicato dentro de la empresa Soluciones e Importación Sonoyta S.A de C.V., conocida como Secomex, denunció el empresario Gerardo González Guerra, quien señaló directamente a las autoridades del Trabajo.



El director general de Secomex Logístikos afirmó que la Junta de Conciliación y Arbitraje le otorgó el registro y la toma de nota a la organización sindical a pesar de no cumplir con la ley, como por ejemplo, la afiliación mínima que debió tener.



Fue el 17 de mayo de este año cuando el ex trabajador Adrián Alberto Enríquez solicitó el registro del Sindicato Único de Trabajadores de la empresa Secomex como parte de la CTM, y cinco días después, la misma Junta de Conciliación le otorgó el registro y toma de nota.



González Guerra cuestionó el tiempo que tomó la Junta de Conciliación para otorgarle el registro al sindicato, proceso que duró menos de tres días.



"Normalmente estos trámites duran meses y de acuerdo con lo que al efecto marca la Ley, es requisito indispensable un acta en la que por lo menos 20 trabajadores voten a favor de la constitución del sindicato; no existió esa acta firmada por los empleados en el expediente y lo aceptó Horacio Valenzuela (secretario del Trabajo)", destacó.



Con base en ese sindicato irregularmente registrado, aseveró el director general de Secomex, se da entrada por parte de la Secretaría del Trabajo a un juicio de titularidad de Contrato Colectivo, es por eso que se interpuso un amparo que determine la irregularidad en la conformación de dicho sindicato.



"Es claro el apoyo del secretario del Trabajo hacia la CTM en este juicio de titularidad", refirió González Guerra, "lo que se ve en cada una de las audiencias y diligencias".



El empresario sonorense reveló que la autoridad ha dejado de lado a la empresa en este proceso, ya que las audiencias y diligencias se llevan sin su participación y en lo oscurito.



González Guerra subrayó que esta situación desestabiliza el ambiente de la empresa en todos los sentidos, situación que se presenta también en otras compañías.



"Sale perdiendo el trabajador y la empresa... Javier Villarreal no tiene una idea del daño internacional que está haciendo y es algo que Horacio (Valenzuela) tiene que cuidar", declaró, "no se está pidiendo nada fuera de ley, sino que no se cometan arbitrariedades para beneficiar a Javier Villarreal".



LA AUTORIDAD



No fue el secretario del Trabajo en Sonora, Horacio Valenzuela Ibarra, el que respondió a los señalamientos, pues aseguran que toca al mismo presidente de la Junta de Conciliación de Conciliación y Arbitraje porque es él quien tiene el expediente.



Jorge Clausen Marín, titular de la dependencia, asegura que el sindicato sí cumplió con los requisitos que marca la ley, por eso se le otorgó el registro sindical.



Hay un juicio de amparo indirecto, aceptó, donde se impugna el registro del sindicato, mismo que está en trámite y se resolverá por parte del juez de Distrito.



"Sí hay una suspensión, pero no prohíbe seguir con el trámite", aseveró en relación a otros detalles que se realizan, como la votación que se hará mañana para saber con qué sindicato desean quedarse los empleados.



Clausen Marín negó favorecer en el proceso a la CTM como lo afirmó el empresario.



"Que no vea cosas donde no las hay; lo que nos interesa es la voluntad de los trabajadores, sin inclinarse para algún lado ", indicó.



SÓLO APOYA A TRABAJADORES



El secretario general de la CTM, Javier Villarreal Gámez, aseguró que sólo apoya una decisión de los trabajadores, quienes decidieron afiliarse a la organización.



"Sí es una lucha muy valiente", dijo, "recomendamos que una vez pasado esto establezcan relación cordial, de diálogo con la empresa, qué mejor que se genere ese diálogo con respeto, con armonía, con buena voluntad".



Sobre la aseveración del empresario en el sentido del daño que ha causado a las empresas y al ambiente laboral, manifestó que son expresiones que no obedecen a la realidad.



"Estamos en perfecta armonía", afirmó, "nuestra relación con empresarios es cordial, de respeto, no hay ningún solo conflicto y me extrañan las declaraciones, que respeto pero no comparto".