Estado no puede dar seguridad a Uber; es "pirata": Ocobachi

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es difícil saber cuándo el conductor o el usuario de Uber se encuentran en riesgo, ya que la empresa no está registrada ante la Dirección de Transporte y no se puede controlar, ni saber dónde se encuentra, afirmó el delegado del Transporte en Sonora.



Daniel Ocobachi Romero señaló que los autos que están afiliados a Uber se les consideran como vehículos particulares, a diferencia de los taxis, de los cuales sí se lleva un registro y si les llega a suceder algo o se involucran en algún problema, se sabe cuál vehículo es y quién es su conductor.



"Uber llegó a Hermosillo en febrero de 2016 con una estrategia de mercado hacia un área que no cubrían los taxistas, que es el mercado de las tarjetas de crédito y no había tanto problema, ya que detrás de una tarjeta bancaria hay un registro de persona", dijo.



Pero el cobro en efectivo vino a incrementar el riesgo en los conductores, agregó, pues hace que gente que ni siquiera tiene nombre se registra con un alias en la aplicación y solicitan el servicio en colonias conflictivas.



El responsable del Transporte en el Estado explicó que innumerables veces se le ha solicitado a Uber que realice un registro, incluso se les ha sugerido a los mismos conductores que recomienden a la empresa a que lo haga, pero hasta ayer no había sucedido.



Ocobachi Romero recomendó a la ciudadanía que a la hora de solicitar un servicio del alquiler, que lo haga en un vehículo membretado, con logo de la empresa visible y que esté plenamente identificado, ya que de lo contrario, en un vehículo particular es imposible determinar quién lo trae.