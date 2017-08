Maleza se apodera de una banqueta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una gran cantidad de maleza es la que se encuentra obstruyendo el paso de una banqueta ubicada en la calle López del Castillo, entre Isabel La Católica y Ernesto P. Uruchurtu, en la colonia Santa Isabel, donde vecinos aseguran que es un gran problema.



Antonio Fimbres, peatón y vecino de la colonia, comentó que la banqueta se encuentra así desde que iniciaron las lluvias y que se ha convertido en un problema constante para quienes tratan de pasar por la banqueta.



"Ahí ya ni banqueta hay de tanta maleza y todos los años cuando llueve así se pone y es muy preocupante porque para empezar el ramerío no deja pasar a la gente y luego no se puede ver si viene o no un carro", aseguró.



El vecino también dijo que personal del Ayuntamiento ha acudido continuamente a limpiar la banqueta, pero que a los días el matorral vuelve a brotar.



"Sí viene el Ayuntamiento a limpiar, me consta, pero pues al rato vuelve a ser la misma y si está peligroso que esas matas estén ahí y es que la maleza sale porque pues no hay acera", agregó Antonio Fimbres.



Al ver que la maleza invadió poco a poco la banqueta, el peatón solicitó al Ayuntamiento la limpieza del lugar así como la colocación de concreto para evitar la proliferación de esta.