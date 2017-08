Regala Kevin un poco de su sangre

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por el simple deseo de ayudar, Kevin Flores Leyva, estudiante egresado de la Universidad de Sonora participó en la jornada de donación de sangre que se llevó a cabo en el Departamento de Química del campus.



Hace poco más de tres años decidió ayudar a un amigo donando su sangre, al no saber si era apto debido a los requisitos que se pide hizo el intento y desde entonces busca regularmente realizar esta acción altruista.



"Me habían invitado a esta campaña, pero desafortunadamente el año pasado no pude debido a que no estaban bien mis niveles, lo bueno que este año sí y pude venir a apoyar la causa", comentó.



Otro de los detalles que lo ha motivado a continuar donando sangre es que no muchas personas pueden hacerlo por diferentes circunstancias, además de que la gente que se encuentra hospitalizada lo necesita y en ocasiones es difícil conseguir las unidades.



"Me motivó el continuar donando sangre que hay mucha gente que lo necesita, sé que es un problema que viven muchas personas al no encontrar donadores, pero cuando se puede, se puede", dijo.



Para conmemorar el Día Nacional del Donador Altruista de Sangre, el cual es el 25 de agosto se llevó a cabo una plática con los jóvenes sobre la importancia de donar sangre, en la cual hubo alrededor de 60 donaciones entre 150 predonantes registrados.



El titular del Centro de Transfusión Sanguínea del Estado de Sonora, Édgar Velázquez Vega indicó que desde 1988 la institución se ha sumado a esta campaña, por lo que externó la importancia de tener reserva en los hospitales.



"Es un regalo de vida que permite salvar vidas, es por ello que hacemos un exhortó a que más personas se sumen a esta noble causa", expresó.