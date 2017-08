Provoca mal olor fuga de aguas negras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una gran cantidad de aguas negras brotó de una alcantarilla ubicada en República de Belice entre Guadalajara y Tepic, en la colonia Álvaro Obregón, donde habitantes aseguran no aguantar el fétido olor que despide el líquido.



"No deja ni trabajar la peste", comentó Juan Smith, trabajador cercano a la fuga y quien dijo que al menos el derrame tiene tres días en la calle en donde una de las vecinas del lugar resultó afectada.



"Esa fuga tiene tres días y luego la vecina de enfrente estaba muy molesta porque se selló la tapadera y en donde está el registro de la señora, empezó a brotar por ahí por dentro de la casa y todas las paredes se estaban remojando".



El trabajador aseguró que la fuga de aguas negras constantemente sale por la República de Belice y que también ha causado molestias a vendedores de comida.



"No sabemos porqué empieza a salir, muchas veces se tapa y empieza a salir por decir así sin exagerar unas 3 ó 4 veces por mes, más que nada debe de causar muchas molestias porque aquí en la esquina hay un puesto de comida y más adelante hay otro local de que está al aire libre", mencionó Smith.



Ante el problema de agua y mal olor el trabajador solicitó a Agua de Hermosillo la reparación de la fuga la cual está generando dolores de cabeza a quienes viven y trabajan por la zona.