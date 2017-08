Inician ventas por las Fiestas Patrias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cinco vendedores ambulantes de productos alusivos a las fiestas patrias se han detectado en los últimos días, pero hasta el momento no han tramitado ningún permiso, indicó el director de Inspección y Vigilancia.



Luis Armando Becerril mencionó que los vendedores se han detectado en el sector Norte de la ciudad y algunos cruceros, por lo que han sido notificados para que tramiten el permiso.



"Hemos detectado cinco vehículos que han estado principalmente por las calles del Norte de la ciudad, ya se les notificó y habían quedado que lo iban a tramitar, ellos tienen un representante que iba a tramitar desde ayer (jueves), pero no lo hizo", recalcó.



El permiso por un mes para estas fechas tiene un costo de 340 pesos y los vendedores no podrán estar en los cruceros ni en el primer cuadro de la ciudad, además agregó que el año pasado se entregaron nueve permisos de este tipo.



En relación a los permisos para vendedores en los alrededores de la Plaza Zaragoza para los días 14 y 15 de septiembre, hasta el momento no han emitido los lugares ni espacios disponibles, dijo.



"Es un trámite, nosotros estamos diciendo que se acerque la gente del 4 al 8 de septiembre para que tramiten sus permiso, si es renovación que lleven su permiso anterior, si es de alimentos una carta de salud y que llenen la solicitud", detalló.



El costo del permiso es de 227 pesos para cada día y pueden tramitarse en las oficinas de la Dirección de Inspección y Vigilancia.