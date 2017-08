Decidirá Área Jurídica de la Unison si despide a maestro: Rector

(GH)

Para que sea despedido el maestro de Sociología de la Universidad de Sonora acusado de hostigamiento y acoso sexual por parte de alumnas, el área Jurídica Universitaria deberá decidir si los resultados de la averiguación son soportados para la recesión de su contrato, indicó el rector del Alma Máter.



Enrique Velázquez Contreras reiteró que el docente ya se encuentra suspendido de sus labores, por lo que continuarán las averiguaciones para dar seguimiento de las acusaciones por parte de alumnas.



"El maestro estaba de licencia porque estaba esta averiguación en su contra, pero desafortunadamente quedó activo y estaba programado pero era algo que ya estaba solucionado ante la demanda", comentó.



El profesor continuará con su proceso que marca la normatividad externa e interna de la institución, explicó el rector.



Agregó que este tipo de situaciones son casos aislados que no muestran el panorama general de la institución debido a que a finales de cada semestre los alumnos realizan una evaluación, donde el promedio general de los docentes es de 90.



Velázquez Contreras afirmó que la Universidad de Sonora no cuenta con los protocolos necesarios para evitar o confrontar este tipo de situaciones, pero se buscará trabajar en uno.



"Estaremos trabajando en un protocolo porque estos casos son difíciles, no lo tenemos el protocolo, está trabajando la Comisión Institucional en perspectiva de Género y de hecho, hay una reunión con la UNAM, por lo que se espera tenerlo a la brevedad", dijo.



El rector de la Alma Máter manifestó que durante los procesos de investigación que se han llevado dentro de la universidad sólo dos maestros se han retirado de sus cargos.