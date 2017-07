Entusiasmados por aprender

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Frente a la fila de mesabancos improvisados, Yadira Coronado se convierte en la maestra de la escuelita en la que convirtió el interior de su casa, donde cinco de sus siete hijos estudian con dedicación y se esfuerzan en aprenderlo todo.



La familia vive en la invasión 10 de Mayo y la falta de recursos económicos para pagar todos los gastos que conlleva la educación de los niños, ha provocado que los pequeños en ocasiones no puedan asistir a sus clases: Pagar el transporte, la falta de útiles escolares e incluso de comida, han sido los motivos.



Los niños son Moroni y Moisés, gemelos que pasaron a 4° de kinder; William que apenas ingresará al preescolar; Miguel quien entrará a 4° de primaria y Judith a 5°; mientras que Laura, de 16 años, ingresará a la preparatoria y el bebé más pequeño, Alexander, se quedará en casa con mamá.



“A veces no los podía llevar, pero nos apoyaron y nos dejaron ponernos al corriente con las tareas para que no se atrasaran; los niños son muy inteligentes y eso es lo que me puede de no llevarlos, porque la escuela les gusta mucho”, narró Yadira, madre.



Judith y Miguel son los más entusiasmados por el nuevo ciclo escolar: Mientras corretean afuera de su casa, gritan lo mucho que se divierten y aprenden en clases; la niña es buena haciendo operaciones matemáticas en su cuaderno y, el niño, ágil para hacer lo mismo pero en la mente.



“En la semana dejo de hacer negocio y me pongo a estudiar con cada uno, les dedico su tiempo; con el más chiquito, que va a entrar al kinder, tampoco batallo porque se pone a imitar lo que los más grandes hacen; juntos nos ponemos a jugar a la escuelita y todo aprenden”, dijo Yadira.



Si usted desea apoyar a los niños con mochilas y útiles escolares, puede traer sus donativos a las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y Calle Mina, en la colonia Centro.