Invierten cada mes en reparación de baños

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al menos una vez al mes el Patronato del Parque Madero debe invertir recursos para la reparación del material de los baños públicos, debido al mal uso que le dan los usuarios, indicó Germán Cázares.



El presidente del patronato aseguró que a pesar de los problemas de maleza crecida debido a las lluvias, el mal estado de los baños es la situación que más afecta a los visitantes.



"La cuestión de las lluvias ha rebasado el mantenimiento del parque, pero el estado de los baños es más grave, porque es el usuario el que está dañándolo, destrozándolo, a pesar de que hay personal del patronato y del ayuntamiento al cuidado de los baños", dijo.



Entre pintura, reparación de llaves y suministro de papel y jabón, los recursos del Patronato se destinan en su mayoría al mantenimiento de los baños, por lo que Germán Cázares hizo un llamado a los usuarios a respetar y cuidar estas áreas.



"Es un problema de conciencia social, hacemos un llamado a que cuiden el espacios público, por lo menos una vez al mes invertimos en los baños, la semana pasada se dio una manita de gato y ahora ya está todo grafitteado", detalló.



Germán indicó que el patronato ha pensado en la posibilidad de solicitar una cuota para utilizar los baños, pero no sabrían si sería la solución pues se encuentran dentro de un espacio público.



"No tiene ningún costo, estamos pensando en cobrar, pero no sabemos si esa va a ser la solución porque en ese espacio privado no puede estar un policía cuidando, el graffiti y los destrozos son los daños que hacen", agregó.