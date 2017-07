Definen estrategia en colonia Modelo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Incrementar a tres recorridos diarios para atender a personas en situación de calle y un operativo especial para detectar a quienes cometen delitos, son las acciones que realizarán las autoridades en la colonia Modelo.



Después de la campaña fomentada por vecinos de esta colonia para no propiciar la presencia de indigentes, se realizó una reunión con personal del DIF municipal, la Coordinación de Seguridad Ciudadana y otras dependencias.



Alba Celina Soto Soto, coordinadora de Seguridad Ciudadana del municipio, informó que en esta reunión se comprometieron a que el DIF Municipal atendiera a las personas en situación de calle con el programa Mano Amiga.



"El DIF municipal va a seguir trabajando con la unidad de atención a los indigentes, se va a incrementar a tres recorridos diarios, desde hoy (ayer) se implementará un operativo especial para detener a las personas que a decir de los vecinos han cometido delitos", dijo.



Luego de que se difundió a través de redes sociales un volante en el que residentes de la colonia Modelo aconsejaban no brindar alimento ni ayuda a personas en indigencia, ahora serán las autoridades quienes traten el tema, recalcó Soto Soto.



"En ese volante parecía que se negaba una caridad, ellos (los vecinos) nos dijeron que fue un acto desesperado ante los problemas, ya no se hablará del volante y ahora quieren concientizar para que no hagan que se fomente la presencia de indigentes", agregó.



Los vecinos expusieron las problemáticas y solicitaron además una caseta de la Policía en el terreno ubicado frente del panteón Yánez, añadió, pues es uno de los puntos más críticos ya que es ocupado por indigentes como hotel.



El próximo 11 de agosto los vecinos de esta colonia y las mismas autoridades sostendrán una nueva reunión donde mostrarán los resultados obtenidos con las acciones y compromisos para ver si continuarán con los operativos.



El compromiso de parte de los vecinos que abarcan a cerca de 500 familias divididas en 3 sectores, será denunciar todo tipo de actos de vandalismo al Ministerio Público y no sólo reportarlos, dijo Soto Soto.