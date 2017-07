Realizan premiación de Yolin y de valores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el objetivo de fomentar los valores, así como promover la inclusión a las personas con discapacidad, se llevó a cabo la premiación de 30 niños en el programa Yolin y los valores en CRIT Sonora.



Martha Trujillo, encargada de la subdirección de Atención al Público, señaló que después de 16 semanas donde los menores realizaron diferentes actividades como canto, colorear, baile, entre otras, fueron seleccionados en esta actividad.



Los 30 menores recibieron una bolsa con diferentes juguetes y artículos de recreación y una vez terminada la actividad los presentes comieron pastel y jugo para continuar con el programa.



Los valores que se destacaron durante este primer periodo fueron respeto, honestidad, fortaleza y amor, mientras que el segundo programa iniciará en agosto con diferentes valores a ejercer, manifestó.



LE SONRÍE JOSÉ A LA VIDA



Un niño entusiasta, sonriente y feliz es el pequeño José Jesús Moreno Domínguez, quien desde sus cuatro meses de nacido acude al CRIT Sonora a recibir tratamiento debido a que padece inmadurez en sus músculos.



Su madre, Denisse Domínguez, señaló que esta condición se debe a que nació prematuramente, por lo que los médicos le dieron un diagnóstico desolador, ya que le habían comentado que José Jesús no podría sentarse, gatear o caminar como cualquier niño.



"Ha tenido muy buen avance, él llegó aquí a los cuatro meses, él venía con un diagnóstico de que no podría caminar, gatear, sentarse o comer, pero gracias a los estudios y estimulaciones en sus primeros meses ya logra hacer todo", comentó.



Actualmente, José Jesús acude el CRIT tres veces por semana a realizar sus terapias para continuar con su desarrollo.



"Me gané un premio y muchos juguetes, me gusta mucho venir aquí", dijo el menor, quien entusiasmado regresó a su lugar para continuar jugando con el premio que había recibido.