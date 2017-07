Buscan vecinos mantener la tranquilidad en la zona

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El perder la tranquilidad es uno de los principales argumentos que mencionanlos habitantes de las distintas colonias que crearon el gruopo Familias Unidas del Sector Colosio Poniente, para oponerse a la construcción del Hospital General.



En el recorrido hecho por esta Casa Editorial se pudo constatar que los vecinos prefieren mantener el ambiente tal y como se tiene hasta ahora.



"El sector está bonito, lo hicieron así y se va a poner feo", es lo que comentó una residente de Versalles que prefirió omitir su nombre, y aseguró que la colocación de las pancartas en la entrada de los fraccionamientos es porque ninguno de los habitantes de la zona está de acuerdo.



"A mí no me gusta ni a nadie del sector lo peor del caso, con tanto tráfico más se va agrandar el socavón que se hace en el Colosio, es tremendo el problema, necesita un lugar más grande, para el Morelos allá hay mucho espacio.



"El tráfico ahorita es muy pesado y todavía se va a poner feo el sector, nosotros no estamos de acuerdo en absoluto", comentó.



APOYAN CONSTRUCCIÓN



A pesar de que un gran número de residentes está en contra del nuevo proyecto, hay vecinos que piensan que fue un error la colocación de lonas, pues señalan que un hospital beneficiaría a las habitantes del sector.



"A veces somos egoístas, yo no estoy de acuerdo con las pancartas" aseguró Ramona Cota, residente de Corceles, que aseguró que un hospital cercano a sus hogares traería beneficios para todos.



"No creo que nos afecten los hospitales y por la cercanía nos conviene un hospital, mientras esté todo en orden no hay problema y sobre las pancartas, a veces somos egoístas, no estoy de acuerdo, a mí no me afecta el hospital y pues si todo está en orden, adelante", mencionó Cota.



Martín López, de Villas del Mediterráneo, comentó que no está de acuerdo con la colocación de lonas y que la construcción del hospital no le afecta porque traerá beneficios a los habitantes del sector .



"Yo creo que los servicios de salud siempre son buenos", argumentó, "cuando se crea un beneficio social me parece muy buena idea, a mí no me parece que sea algo que traiga algún problema o alguna circunstancia crítica, me parece que puede ser un beneficio que estará cerca para toda la comunidad".