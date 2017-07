Grupos "suicidas" son fáciles de encontrar en la red social

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Grupos con nombres relacionados al suicidio como "A.S.O. (Adolescentes Suicidas Oficial)", "Suicidio Ayuda 20", "Somos suicidas pero no por moda" y "Mundo Suicida", entre muchos otros, no son difíciles de encontrar en la red social Facebook.



Estos grupos son utilizados por adolescentes de diversas latitudes de Latinoamérica quienes buscan a otros que están en una situación conflictiva similar a la suya, para encontrar un respaldo o consejos, incluso aquellos que podrían hacerles daño.



"Sé que lo que diré es una locura pero: ¿Cómo puede conseguir una menor de edad pastillas para dormir? En México", publicó una usuaria en el muro de uno de los grupos.



FÁCIL ACCEDER



Los grupos revisados por EL IMPARCIAL tienen de 600 a casi 4 mil miembros cada uno y no es difícil acceder a ellos a través de solicitudes; una vez dentro, los usuarios suelen compartirse números de celulares para crear grupos en WhatsApp.



Los únicos requisitos para acceder y no ser eliminados, son no publicar mensajes que inciten textualmente al suicidio y no criticar las decisiones de otros usuarios, como autolacerarse con navajas.



"Hola soy nueva y llevo mucho tiempo que me corto y ahora no sé cómo parar, me volví en una total adicta", expuso una joven anexando una fotografía de su brazo con múltiples cortadas sangrantes.



En estos espacios en la red que fungen como foros donde los adolescentes preguntan o exponen sus casos, también hay quienes intentan evitar que los miembros se lastimen; ofrecen ayuda, platicar en mensajes privados o brindar orientación para acercarse a alguna religión.