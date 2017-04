Una falla eléctrica impide tener clases en la Vicente Mora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos días sin clases sumaban hasta ayer los alumnos de la Escuela Primaria Vicente Mora, debido a una falla eléctrica que se detectó hace alrededor de una semana, y que luego ocasionó que los ladrones visitaran el plantel el pasado sábado.



Marisela Sánchez Olea, directora de la institución ubicada en la esquina de las calles Guadalupe Victoria y José S. Healy, platicó que fue el lunes 17 de abril cuando se detectó que la primaria se encontraba sin luz, y al verificar las instalaciones, se percataron de que había un problema en la subestación eléctrica.



"Ese mismo día avisé a la Secretaría (SEC) y como la escuela se quedó toda la semana sin luz, nos entraron a robar el sábado; se llevaron material de limpieza, herramienta del personal de mantenimiento y también entraron a la cooperativa, de donde se llevaron 400 pesos en efectivo y productos", dijo.



La directora comentó que es la primera vez que la escuela es visitada por los ladrones desde hace alrededor de dos años, pero al ver que estaba en penumbras, los amantes de lo ajeno aprovecharon y violentaron las instalaciones para robar.



Debido a que la primaria no contaba con energía eléctrica y las autoridades no se habían reportado, añadió, los padres de familia decidieron que sus hijos no tuvieran clases sino hasta que se solucionara la situación.



"Nosotros sí podemos dar clases, pero los padres quisieron llevarse a los niños porque no se ve nada y aparte hace calor, y pues apenas hasta hoy (ayer) vinieron a arreglar la luz, esperemos que quede hoy mismo para que mañana podamos iniciar las clases", apuntó.



La responsable del plantel solicitó a las autoridades más vigilancia en el sector, ya que señaló que la primaria que se ubica a un costado también ha sufrido de robos.



Personal de mantenimiento de la SEC se encontraba en el lugar valorando la situación ocurrida en la subestación eléctrica y así poder dar una solución pronta, mientras los docentes cumplen su horario normal en las instalaciones.