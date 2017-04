Derrame de agua provoca mosquitos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Baches profundos y criadero de mosquitos es lo único para lo que ha servido una fuga de agua potable, que según los habitantes de la colonia Álvaro Obregón, lleva más de dos meses y supuestamente las autoridades no han acudido a repararla.



La fuga está a las afueras de un domicilio ubicado en las calles Enrique Quijada y República de Cuba, al Norponiente de la ciudad, donde el pavimento se ha ido deteriorando con el paso vehicular y el agua que constantemente corre.



Mariano García, uno de los residentes incómodos por la situación, platicó que presuntamente ya habían reportado el desperfecto con las autoridades correspondientes, pero se ha hecho caso omiso y los más afectados son los vecinos.



"A simple vista puedes ver que la fuga lleva más de dos meses, si es que no más tiempo, mira nomás cómo está la calle, esos baches a cualquiera le descomponen el carro, el agua está enlamada y ya le dijimos al vecino, pero al parecer no han hecho nada, también ya lo reportamos y nada", dijo.



Otra vecina, quien prefirió omitir su nombre, externó su enojo ante la desatención por parte de los involucrados y las autoridades, ya que aseguró que uno de los neumáticos de su automóvil se averió a causa de los baches y tuvo que pagar la reparación.



"Lo peor del caso es que me di cuenta hasta la mañana, pero me acordé que había sonado feo cuando en la noche pasé por ahí, pero no le tomé importancia.



"El que me cambió la llanta me dijo que había restos de pavimento en la rueda, y tuve que pagar llantera móvil sólo por que no arreglan las cosas", relató.