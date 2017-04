Denuncian más a las mujeres por agresión a menores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 60% de las agresiones a menores son por parte de mujeres, y en la mayoría de los casos son las mismas madres de familia, manifestó el titular de DIF Hermosillo.



Ernesto Molina Rodríguez indicó que al mes se reciben 40 denuncias por agresión a menores de edad, de las cuales la mitad resultan ser falsas y que de las que se confirman el 80% corresponden a maltrato infantil.



La principal agresión, dijo, es la omisión de cuidados, la cual consiste en no vestir, no asear, no alimentar y no poner atención a los niños, mientras que la segunda es el maltrato sicológico, con gritos e insultos, y finalmente, los golpes.



Explicó que la prioridad de la dependencia no es despojar a las familias de los agresores, sino buscar una solución al problema y que los integrantes permanezcan unidos.



"Trabajamos con los papás con la atención sicológica de ellos y la de los niños, se les dan talleres de crianza y es un proceso, mientras que legalmente se brinda asesoría, ya que es muy común que entre padres separados se ponga en disputa a los niños", comentó.



Algunas de las zonas en las cuales se tiene registro de este tipo de comportamiento es en las colonias de la periferia, apuntó el funcionario, pero también se han tenido casos en áreas más céntricas de la ciudad.



Molina Rodríguez exhortó a los ciudadanos a realizar la denuncia correspondiente en caso de conocer una situación de agresión a menores al número de emergencias 911.