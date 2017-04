Recomiendan asesorarse para presentar declaración anual

(GH)

Detectar correctamente los gastos deducibles de impuestos, no comprar en lugares que no otorguen factura y conservar los comprobantes de venta y compra forman parte de las recomendaciones para presentar la declaración anual ante el SAT, indicó Alma Iliana García, presidenta de la Academia de Finanzas de la Unison.



Aconsejó separar correctamente los gastos de acuerdo a la naturaleza de los mismos, ya que no todos son deducibles de impuestos.



La experta añadió que otro error muy recurrente son los gastos de restaurantes y gasolina, los cuales no siempre son deducibles de impuestos.



"Todo mundo quiere meter gastos de restaurante, ¿por qué? No en todas las empresas los gastos de restaurante entran", precisó.



Otra situación que se debe tomar en cuenta, agregó, es la modalidad de registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que los requisitos difieren según el tipo de régimen.



"Hay muchas modalidades de cómo registrarte en Hacienda: Está el RIF (Régimen de Incorporación Fiscal), está el de personas morales, por servicios profesionales, también, dependiendo de cómo estés registrado en Hacienda son los requisitos que se piden para hacer la declaración", manifestó.



García Cañedo sugirió a las personas acudir con asesores para llevar a cabo un mejor control de las facturas y recibos en la declaración ante el SAT.